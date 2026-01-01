Спектакль Муус

Аудиовизуальный перформанс на сцене Александринского театра

Третье событие в рамках программы AVlab МУУС — это аудиовизуальный перформанс «Якт. - Лёд», исследующий процессы трансформации через взаимодействие звука и визуальных образов. В центре композиции — фрагмент льда, который постепенно тает, превращаясь в музыкальный инструмент и визуальную метафору временности и хрупкости природы.

Тема и концепция

Лед становится живым элементом сцены, где каждая капля воды, падающая с тающего льда, преобразуется в звук. Это создает динамичную звуковую ландшафтную композицию, раскрывающую процессы изменений и ускользающей природы. Внимание к деталям и медленному процессу таяния ледяного фрагмента помогает создать атмосферу, где временность и трансформация становятся основными темами перформанса.

Автор и команда

Автором перформанса является Александр Козлов — известный саунд-дизайнер, 3D-художник и создатель мультимедийных инсталляций. Перформанс является частью программы AVlab от «Лаборатории новых медиа», направленной на актуализацию аудиовизуального подхода в лайв-перформансах и обмен опытом между художниками.

Программа AVlab

Программа AVlab включает не только перформансы, но и коллаборации между аудио- и медиахудожниками, мультижанровые проекты, лекции и воркшопы. Эти мероприятия дают возможность погрузиться в разнообразие подходов и опыта артистов с разным творческим бэкграундом.

Кураторы программы AVlab

Анастасия Брюханова (Blur)

Мария Манторова

Зрители могут ожидать уникальный и многослойный опыт, который сочетает в себе музыку, визуальные элементы и современные технологии.