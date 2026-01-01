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Мустай Карим.Близкий горизонт.
Киноафиша Мустай Карим.Близкий горизонт.

Спектакль Мустай Карим.Близкий горизонт.

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о жизни и творчестве Мустая Карима в Башкирском государственном театре кукол

В Башкирском государственном театре кукол состоится уникальный спектакль, посвященный жизни и творчеству великого поэта Мустая Карима. Эта постановка объединяет разнообразные элементы — драматического театра, театра кукол, пластического театра, кино и литературы. В центре повествования — воспоминания поэта о Великой Отечественной войне, его стихи и различные проявления любви: к родителям, Родине, женщине и своему делу.

Синтез искусств

Спектакль является масштабной работой, насыщенной неожиданными художественными и драматургическими решениями. Это своего рода синтез различных жанров, передающий многогранность творчества Карима. Уникальность спектакля заключается в том, что он одновременно является и портретом поэта, и глубоким размышлением о жизни.

Темы любви

Невозможно представить этот спектакль без стихов Мустая Карима, которые насыщают его каждую сцену. Спектакль пропитан темой любви — любви матери к ребенку, любви ребенка к родителям, любви к Родине и дружбе, а также к делу всей жизни. Важное место занимает и любовь к женщинам, что делает это произведение поистине универсальным.

Этот спектакль, безусловно, привлечет поклонников поэзии и театрального искусства, предлагая глубокий эмоциональный опыт и возможность насладиться искусством в различных его проявлениях.

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