Муслим Магомаев. Гала-концерт памяти великого певца

Вечер памяти Муслима Магомаева

Приглашаем вас на особенный вечер, посвящённый памяти одного из самых ярких голосов XX века — Муслима Магомаева. Этот концерт станет настоящим путешествием по золотой коллекции его бессмертных хитов.

Исполнители вечера

На сцене выступят лучшие солисты оперных театров и лауреаты международных конкурсов. Каждой ноте и каждому слову будет придано особое значение, ведь исполнители бережно сохранят неповторимый стиль и манеру исполнения великого мастера.

Дань уважения

Этот вечер станет данью уважения творчеству человека, чьё искусство продолжает трогать сердца миллионов. Каждая песня — это отдельная история о таланте, преданности искусству и безграничной любви к музыке.

Информация о мероприятии

Не упустите возможность стать частью этого торжественного вечера. Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Мы уверены, что этот вечер оставит незабываемые впечатления.