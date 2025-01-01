Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Муслим Магомаев. Гала-концерт памяти великого певца
Билеты от 2000₽
Киноафиша Муслим Магомаев. Гала-концерт памяти великого певца

Муслим Магомаев. Гала-концерт памяти великого певца

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Вечер памяти Муслима Магомаева

Приглашаем вас на особенный вечер, посвящённый памяти одного из самых ярких голосов XX века — Муслима Магомаева. Этот концерт станет настоящим путешествием по золотой коллекции его бессмертных хитов.

Исполнители вечера

На сцене выступят лучшие солисты оперных театров и лауреаты международных конкурсов. Каждой ноте и каждому слову будет придано особое значение, ведь исполнители бережно сохранят неповторимый стиль и манеру исполнения великого мастера.

Дань уважения

Этот вечер станет данью уважения творчеству человека, чьё искусство продолжает трогать сердца миллионов. Каждая песня — это отдельная история о таланте, преданности искусству и безграничной любви к музыке.

Информация о мероприятии

Не упустите возможность стать частью этого торжественного вечера. Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Мы уверены, что этот вечер оставит незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт Муслим Магомаев. Гала-концерт памяти великого певца

Помощь с билетами
Октябрь
23 октября четверг
20:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Чичерина
12+
Поп Рок
Чичерина
5 декабря в 20:00 Урбан
от 2000 ₽
Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
21 октября в 19:30 Standup Club на Трубной
от 900 ₽
Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
21 ноября в 20:00 Жаровня
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше