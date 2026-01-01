Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Муслим Магомаев & Фрэнк Синатра. Поёт Павел Кравчук
Киноафиша Муслим Магомаев & Фрэнк Синатра. Поёт Павел Кравчук 

Муслим Магомаев & Фрэнк Синатра. Поёт Павел Кравчук 

12+
Возраст 12+

О концерте

Наследие великих голосов. Концерт в Сочи

Муслим Магомаев и Фрэнк Синатра — культовые исполнители, чьи голоса и музыка навсегда изменили представление о настоящей эстраде. Их творчество продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру, а благородный баритон Магомаева и неподражаемый стиль Синатры стали символами музыкальной эпохи.

Заслуженный артист России Павел Кравчук приглашает вас на уникальную программу, в которой объединены культовые хиты двух музыкальных титанов. В этот вечер вы насладитесь бессмертными классическими произведениями, такими как «Синяя вечность», «Королева красоты», «Лучший город земли», «My Way», «Strangers in the Night», «New York, New York» и многими другими.

Концерт является трогательным посвящением величайшим артистам, чьи голоса невозможно спутать ни с кем. Этот вечер обещает стать настоящим праздником, наполненным атмосферой роскоши, романтики и подлинного музыкального наследия XX века.

Исполнители
Кравчук П

Купить билет на концерт Муслим Магомаев & Фрэнк Синатра. Поёт Павел Кравчук 

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
23 июня вторник
19:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32

В ближайшие дни

Любэ
6+
Эстрада

Любэ

23 сентября в 19:00 Фестивальный
от 5000 ₽
Юлия Литош и Б.С.Т.Х band
18+
Поп Рок

Юлия Литош и Б.С.Т.Х band

7 июня в 21:00 Треугольник
от 500 ₽
Григорий Лепс
12+
Эстрада

Григорий Лепс

28 июня в 19:00 Фестивальный
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше