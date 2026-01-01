Муслим Магомаев & Фрэнк Синатра. Поёт Павел Кравчук 

Наследие великих голосов. Концерт в Сочи

Муслим Магомаев и Фрэнк Синатра — культовые исполнители, чьи голоса и музыка навсегда изменили представление о настоящей эстраде. Их творчество продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру, а благородный баритон Магомаева и неподражаемый стиль Синатры стали символами музыкальной эпохи.

Заслуженный артист России Павел Кравчук приглашает вас на уникальную программу, в которой объединены культовые хиты двух музыкальных титанов. В этот вечер вы насладитесь бессмертными классическими произведениями, такими как «Синяя вечность», «Королева красоты», «Лучший город земли», «My Way», «Strangers in the Night», «New York, New York» и многими другими.

Концерт является трогательным посвящением величайшим артистам, чьи голоса невозможно спутать ни с кем. Этот вечер обещает стать настоящим праздником, наполненным атмосферой роскоши, романтики и подлинного музыкального наследия XX века.