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Муслим и Тамара
Киноафиша Муслим и Тамара

Спектакль Муслим и Тамара

16+
Возраст 16+

О спектакле

Муслим и Тамара: мелодия любви

Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Муслим и Тамара. Мелодия любви», посвящённый двум выдающимся артистам – Муслиму Магомаеву и Тамаре Синявской. Эта история о страсти, выборе и разлуке расскажет о любви, способной преодолеть время.

В спектакле вас ждёт вечер любимых песен, живых эмоций и трогательной истории. На сцене вы увидите талантливую Елену Билык и Семёна Мясникова, которые воссоздадут атмосферу неподражаемой любви.

Преимущества спектакля

Режиссёр и автор сценария Анастасия Жаворонкова привнесла в постановку искренность и глубину. Партия фортепиано будет исполнена Григорием Вевером, что добавит особую музыкальную ноту в этот трогательный рассказ.

Место и время проведения

Спектакль состоится в ресторане «Реконструкция», расположенном на Иртышской набережной, 12. Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории 7 июня в 18:00.

Билеты уже в продаже! Забронируйте лучшие места и сделайте этот вечер поистине незабываемым.

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