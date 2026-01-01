Муслим и Тамара: мелодия любви

Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Муслим и Тамара. Мелодия любви», посвящённый двум выдающимся артистам – Муслиму Магомаеву и Тамаре Синявской. Эта история о страсти, выборе и разлуке расскажет о любви, способной преодолеть время.

В спектакле вас ждёт вечер любимых песен, живых эмоций и трогательной истории. На сцене вы увидите талантливую Елену Билык и Семёна Мясникова, которые воссоздадут атмосферу неподражаемой любви.

Преимущества спектакля

Режиссёр и автор сценария Анастасия Жаворонкова привнесла в постановку искренность и глубину. Партия фортепиано будет исполнена Григорием Вевером, что добавит особую музыкальную ноту в этот трогательный рассказ.

Место и время проведения

Спектакль состоится в ресторане «Реконструкция», расположенном на Иртышской набережной, 12. Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории 7 июня в 18:00.

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