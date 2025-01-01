Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром

Новые Театральные Постановки и Владимир Дыбский представляют уникальное шоу «MUSICAL UNIVERSE»

Это шоу обещает стать самой масштабной постановкой шоу-мюзиклов с оркестром в России на сегодняшний день. Более 80 участников на сцене: известные актеры, большой симфонический оркестр, рок-группа, балетная труппа и цирковые артисты.

Неповторимая атмосфера

Шоу порадует зрителей уникальным мультимедийным рядом и многоуровневой сценой. Передвижные декорации, сотни костюмов, световые и звуковые эффекты создадут захватывающую атмосферу. Часть зрительного зала станет ареной для происходящих событий, которые будут разворачиваться не только в партере, но и в воздухе.

Звезды на сцене

В главных ролях: Владимир Дыбский, Игорь Балалаев, Ярослав Баярунас, Александр Казьмин, Наталия Быстрова, Андрей Школдыченко, Роман Графов, Ирина Перова, Манана Гогитидзе, Анна Лукоянова, Анна Вершкова, Галина Шиманская, Владислав Кирюхини и другие. Под управлением заслуженного артиста России Алексея Ходорченкова, Большой Симфонический Оркестр вместе с рок-группой и заслуженным артистом РФ Дмитрием Четверговым создадут незабываемые музыкальные моменты.

Знаковые мюзиклы

В репертуар войдут знаковые театральные и киноадаптации русифицированных версий мюзиклов, таких как «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Призрак Оперы», «Метро», «Кошки», «Чикаго», «Мама Мия!», «Кабаре», «Иисус Христос — Суперзвезда», «Скрипач на крыше», «Бал Вампиров», «Моцарт». Особенно зрители оценят второй акт, который предложит уникальные номера на языке оригинала из таких постановок, как «Величайший Шоумен», «Отверженные», «Ла-Ла-Лэнд», «Гамильтон», «Мулен Руж», «8 Миля», «Звезда Родилась», «Братья Блюз», «Злая» и «Девять».

Полезная информация

Продолжительность шоу: 3,5 часа

3,5 часа Возрастная категория: 6+

6+ Режиссер: Владимир Дыбский

Владимир Дыбский Продюсер: Владимир Дыбский, Новые Театральные Постановки

Настоящее пиршество для всех поклонников мюзиклов и ценителей крупномасштабных музыкальных постановок! Торопитесь, количество билетов ограничено!