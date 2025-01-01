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Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром
Билеты от 2000₽
Киноафиша Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром

Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новые Театральные Постановки и Владимир Дыбский представляют уникальное шоу «MUSICAL UNIVERSE»

Это шоу обещает стать самой масштабной постановкой шоу-мюзиклов с оркестром в России на сегодняшний день. Более 80 участников на сцене: известные актеры, большой симфонический оркестр, рок-группа, балетная труппа и цирковые артисты.

Неповторимая атмосфера

Шоу порадует зрителей уникальным мультимедийным рядом и многоуровневой сценой. Передвижные декорации, сотни костюмов, световые и звуковые эффекты создадут захватывающую атмосферу. Часть зрительного зала станет ареной для происходящих событий, которые будут разворачиваться не только в партере, но и в воздухе.

Звезды на сцене

В главных ролях: Владимир Дыбский, Игорь Балалаев, Ярослав Баярунас, Александр Казьмин, Наталия Быстрова, Андрей Школдыченко, Роман Графов, Ирина Перова, Манана Гогитидзе, Анна Лукоянова, Анна Вершкова, Галина Шиманская, Владислав Кирюхини и другие. Под управлением заслуженного артиста России Алексея Ходорченкова, Большой Симфонический Оркестр вместе с рок-группой и заслуженным артистом РФ Дмитрием Четверговым создадут незабываемые музыкальные моменты.

Знаковые мюзиклы

В репертуар войдут знаковые театральные и киноадаптации русифицированных версий мюзиклов, таких как «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Призрак Оперы», «Метро», «Кошки», «Чикаго», «Мама Мия!», «Кабаре», «Иисус Христос — Суперзвезда», «Скрипач на крыше», «Бал Вампиров», «Моцарт». Особенно зрители оценят второй акт, который предложит уникальные номера на языке оригинала из таких постановок, как «Величайший Шоумен», «Отверженные», «Ла-Ла-Лэнд», «Гамильтон», «Мулен Руж», «8 Миля», «Звезда Родилась», «Братья Блюз», «Злая» и «Девять».

Полезная информация

  • Продолжительность шоу: 3,5 часа
  • Возрастная категория: 6+
  • Режиссер: Владимир Дыбский
  • Продюсер: Владимир Дыбский, Новые Театральные Постановки

Настоящее пиршество для всех поклонников мюзиклов и ценителей крупномасштабных музыкальных постановок! Торопитесь, количество билетов ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 октября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром Musical Universe. Вселенная Мюзиклов с симфоническим оркестром

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