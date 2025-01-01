musicAeterna. Теодор Курентзис

Музыкальный вечер с musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса в Зарядье

В программе оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса прозвучат два классических произведения, каждое из которых является ярким представителем своей эпохи. Эти сочинения, несмотря на различия в стилях, одинаково мощно передают «дух времени».

Концерт для скрипки и оркестра Иоганнеса Брамса

Первым номером программы станет Концерт для скрипки и оркестра Иоганнеса Брамса. Это произведение — блестящий образец романтической музыки, наполненное венским изяществом и венгерскими мотивами. Брамс посвятил свой единственный концерт преданному другу, великолепному скрипачу Йозефу Иоахиму, который познакомил композитора с четой Шуманов.

Иоахим стал первым исполнителем этого концерта в Лейпциге в 1879 году, исполнив его сразу после ре-мажорного Скрипичного концерта Бетховена. Сходство между двумя произведениями прослеживается не только в тональности, но и в симфоническом строении, мелодических и оркестровых решениях. Брамс, будучи уверенным в мастерстве Иоахима, даже не стал писать каденцию в первой части, предложив другу создать её самостоятельно.

Пятая симфония Дмитрия Шостаковича

Завершит концерт Пятая симфония Дмитрия Шостаковича — одно из самых известных произведений XX века. Это сочинение стало водоразделом между ранним и зрелым стилями композитора, отражая его глубокие размышления о судьбе страны в 1937 году.

Пятая симфония несет в себе тайный язык, шифрующий послания, которые каждый слушатель интерпретирует по-своему. В произведении можно услышать отсылки к Малеру и к Хабанере из оперы Бизе «Кармен», а также интонации «Интернационала» и цитаты из песни Шостаковича «Возрождение» на слова Пушкина.

Классический четырехчастный цикл начинается с драматичного Allegro, за которым следует «уличное» скерцо и лирико-философская третья часть. Финал произведения вызывает двусмысленные чувства: это может быть как триумф, так и мрачное торжество.

Не упустите возможность насладиться этими выдающимися произведениями в исполнении musicAeterna и погрузиться в мир классической музыки!