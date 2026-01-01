Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
musicAeterna Dance: «Стыд». Танцевальный спектакль
Киноафиша musicAeterna Dance: «Стыд». Танцевальный спектакль

Спектакль musicAeterna Dance: «Стыд». Танцевальный спектакль

16+
Возраст 16+

О спектакле

Танцевальный спектакль о стыде — musicAeterna Dance

Каждому знакомо чувство стыда — жгучее и леденящее, взрывающее изнутри и сковывающее. Оно побуждает к немедленному действию или вызывает потребность спрятаться. Новый танцевальный спектакль коллектива musicAeterna Dance предлагает зрителям рассмотреть это явление через призму языка тела.

Спектакль представляет собой исследование феномена стыда — как социального явления, так и личного переживания. Пластические и образные выражения служат инструментом для анализа этого чувства и поиска выхода из его разрушительного влияния. Здесь каждый зритель становится и свидетелем, и судьей, и объектом наблюдения, наблюдая за обитателями сценического пространства.

Создатели постановки развивают эту тему, обращаясь к историческим контекстам Средневековья. В музыку композитора Кирилла Архипова из Дома Радио инкорпорированы испанские баллады XIII века из собрания Cantigas de Santa Maria, в которых поются всевозможные предосудительные поступки. Бесконечное колесо жизней, наполненных стыдом, вращается, как колесо лиры — средневекового инструмента с характерным напряженным звучанием.

Вопрос, возможно ли остановить это колесо, остается открытым для зрителей — главных наблюдателей всего действа.

Команда и исполнители

Постановочная команда:

  • Анастасия Пешкова — автор идеи, режиссер, хореограф
  • Юлия Орлова — художник-постановщик
  • Кирилл Архипов — композитор
  • Денис Одум — звукорежиссер
  • Ольга Потапова — драматург
  • Алексей Бондаренко — технический директор
  • Ксения Котенева — художник по свету
  • Дарья Третьякова — выпускающий продюсер
  • Яна Мурина — менеджер mA Dance
  • Анна Гусева — художественный руководитель mA Dance

Исполнители:

  • Дарья Павленко, прима-балерина
  • Ольга Комок, голос, колесная лира, органетто
  • Танцевальная труппа musicAeterna Dance: Айгуля Бузаева, Тимур Ганеев, Евгений Калачёв, Максим Клочнев, Савва Коротыч, Елена Лисная, Айсылу Мирхафизхан, Алексей Слуцкий, Дарья Тагильцева
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше