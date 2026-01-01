Спектакль musicAeterna Dance: «Стыд». Танцевальный спектакль

Каждому знакомо чувство стыда — жгучее и леденящее, взрывающее изнутри и сковывающее. Оно побуждает к немедленному действию или вызывает потребность спрятаться. Новый танцевальный спектакль коллектива musicAeterna Dance предлагает зрителям рассмотреть это явление через призму языка тела.

Спектакль представляет собой исследование феномена стыда — как социального явления, так и личного переживания. Пластические и образные выражения служат инструментом для анализа этого чувства и поиска выхода из его разрушительного влияния. Здесь каждый зритель становится и свидетелем, и судьей, и объектом наблюдения, наблюдая за обитателями сценического пространства.

Создатели постановки развивают эту тему, обращаясь к историческим контекстам Средневековья. В музыку композитора Кирилла Архипова из Дома Радио инкорпорированы испанские баллады XIII века из собрания Cantigas de Santa Maria, в которых поются всевозможные предосудительные поступки. Бесконечное колесо жизней, наполненных стыдом, вращается, как колесо лиры — средневекового инструмента с характерным напряженным звучанием.

Вопрос, возможно ли остановить это колесо, остается открытым для зрителей — главных наблюдателей всего действа.

Команда и исполнители

Постановочная команда:

Анастасия Пешкова — автор идеи, режиссер, хореограф

Юлия Орлова — художник-постановщик

Кирилл Архипов — композитор

Денис Одум — звукорежиссер

Ольга Потапова — драматург

Алексей Бондаренко — технический директор

Ксения Котенева — художник по свету

Дарья Третьякова — выпускающий продюсер

Яна Мурина — менеджер mA Dance

Анна Гусева — художественный руководитель mA Dance

Исполнители: