Спектакль musicAeterna Dance: «Любовник». Танцевальный перфоманс

Перформативный альманах «Любовник» от musicAeterna Dance

Труппа musicAeterna Dance представляет перформативный альманах «Любовник». Центральной темой альманаха является близость — процесс её создания и разрушения, а также опыт соединения с другим человеком как средство самопознания.

«Любовник» не представляет собой конкретного персонажа, а представляет собой состояние, способ трансформации и попытку преодоления собственных границ. Каждый перформанс альманаха — это эпизод-размышление на заданную тему.

Первая серия: одиночество и близость

В фокусе внимания первой серии альманаха «Любовник» находится тема глубинного одиночества человека и страх потери. Зрители задаются вопросом: возможна ли подлинная близость?

Персонажи перфоманса — пары, которые ищут новые формы взаимодействия, играют друг с другом в эмоциональные игры и экспериментируют с чувствами. Перформеры примеряют на себя чужие жизни и судьбы, стремясь вызвать у партнера искреннюю реакцию и увидеть, как он трансформируется в ответ на те или иные действия.

Игра как путь к уязвимости

В моменты подлинного контакта — через танец, игру и слово — маски персонажей рассыпаются. Игра становится средством обнажения чувств, а её завершение находится в достижении точки уязвимости, когда проявляется искренность.

Музыка и команда

Композитором первой части является Андреас Мустукис, резидент Дома Радио и musicAeterna. Для него тема спектакля — тишина. История любовников начинается с первого вдоха в ночной темноте, продолжается в стремлении подняться выше ночи и неизбежно возвращается в тень.

Режиссер: Анна Гусева

Хореограф: Анастасия Пешкова

Музыка: Андреас Мустукис

Исполнители: труппа musicAeterna Dance