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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
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Music Loto
Билеты от 750₽
Киноафиша Music Loto

Music Loto

18+
Возраст 18+
Билеты от 750₽

О концерте

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Август
15 августа суббота
19:00
Perepel Москва, Садовая-Каретная, 18
от 750 ₽
20 августа четверг
19:45
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 890 ₽
22 августа суббота
19:00
Бар «Евгенич» Москва, Пятницкая, 30/1
от 790 ₽

В ближайшие дни

Григорий Лепс. Юбилейный концерт — 65
18+
Эстрада

Григорий Лепс. Юбилейный концерт — 65

16 июля в 20:00 Большая спортивная арена «Лужники»
от 1500 ₽
DS Crew. Второй сольный концерт
0+
Хип-хоп

DS Crew. Второй сольный концерт

10 января в 19:00 КЦ «Меридиан»
от 2500 ₽
Четверг Кошмаров
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Юмор

Четверг Кошмаров

18 августа в 21:30 Standup Club на Трубной
от 800 ₽
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