Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Music Loto
Music Loto
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Август
15 августа
суббота
19:00
Perepel
Москва, Садовая-Каретная, 18
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от 750 ₽
20 августа
четверг
19:45
Standup Café
Москва, Покровка, 16
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от 890 ₽
22 августа
суббота
19:00
Бар «Евгенич»
Москва, Пятницкая, 30/1
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от 790 ₽
В ближайшие дни
18+
Эстрада
Григорий Лепс. Юбилейный концерт — 65
16 июля в 20:00
Большая спортивная арена «Лужники»
от 1500 ₽
0+
Хип-хоп
DS Crew. Второй сольный концерт
10 января в 19:00
КЦ «Меридиан»
от 2500 ₽
18+
Юмор
Четверг Кошмаров
18 августа в 21:30
Standup Club на Трубной
от 800 ₽
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