Новогодние концерты группы Mushmellow в Москве

Не упустите возможность посетить новогодние концерты группы Mushmellow, которые пройдут в крупных клубах столицы! Открытие дверей состоится в 19:00, а сам концерт начнется в 20:00.

Весенние успехи

Весенние концерты коллектива уже собрали аншлаги, и теперь в ожидании новых встреч с поклонниками группа подготовила множество сюрпризов. В этот вечер вы сможете насладиться любимыми хитами и первыми исполнениями новых композиций.

Подарок от группы

Каждый зритель станет частью самой теплой встречи в канун Нового года. Не пропустите этот яркий музыкальный праздник и приходите со своими друзьями!

Заказ билетов и подробности можно найти на сайте группы.