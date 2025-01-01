Меню
Mushmellow
Билеты от 2200₽
Киноафиша Mushmellow

Mushmellow

16+
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте

Новогодние концерты группы Mushmellow в Москве

Не упустите возможность посетить новогодние концерты группы Mushmellow, которые пройдут в крупных клубах столицы! Открытие дверей состоится в 19:00, а сам концерт начнется в 20:00.

Весенние успехи

Весенние концерты коллектива уже собрали аншлаги, и теперь в ожидании новых встреч с поклонниками группа подготовила множество сюрпризов. В этот вечер вы сможете насладиться любимыми хитами и первыми исполнениями новых композиций.

Подарок от группы

Каждый зритель станет частью самой теплой встречи в канун Нового года. Не пропустите этот яркий музыкальный праздник и приходите со своими друзьями!

Заказ билетов и подробности можно найти на сайте группы.

Купить билет на концерт Mushmellow

Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 2200 ₽
В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»

