Мушкетёр и Фея
Киноафиша Мушкетёр и Фея

Спектакль Мушкетёр и Фея

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль детской театральной студии о дружбе и взрослении. Дети для детей

Как здорово, когда у тебя есть настоящие друзья! Эта простая истина становится особенно важной для Джонни Воробьёва, когда с ним происходит неприятная история. Главный герой невольно оказывается в центре внимания своих одноклассников, и, к сожалению, не в лучшем свете, особенно в присутствии девочки, которая ему очень нравится.

Искренний взгляд на дружбу

Данная история легла в основу выпускного спектакля младшей группы нашей театральной студии. В нем все роли, включая персонажей взрослых, исполняют дети. Такое необычное прочтение позволяет зрителям взглянуть на привычные вещи под новым углом. Дети, играя взрослых, получают возможность понять и пережить взрослые эмоции, а зрители — увидеть себя глазами юных актёров.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность насладиться этой искренней и трогательной историей. Приглашаем всех на спектакль, который пройдет 19 и 20 апреля. Уверены, что он оставит в ваших сердцах незабываемые эмоции!

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 5 октября
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 400 ₽

Фотографии

Мушкетёр и Фея Мушкетёр и Фея

