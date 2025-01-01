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Билеты
MurR Mur Fest 2
Билеты от 500₽
Киноафиша MurR Mur Fest 2

MurR Mur Fest 2

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Лучшие молодые котятки весны в Москве

В самом сердце Москвы пройдет уникальное музыкальное событие — концерт "Лучшие молодые котятки этой весны". На сцене клуба Live Stars выступят такие группы, как Красная панда, Панки-мяу!, Diastola Vampires и Токсичные отходы. В этот вечер также ожидаются специальные гости!

Информация о билетах

Билеты уже доступны в предпродаже по цене от 400 рублей. Обратите внимание, что на входе стоимость билетов будет выше, поэтому рекомендуется приобретать их заранее!

О клубе Live Stars

Клуб Live Stars расположен по адресу: Москва, Берсеневский пер., д. 5, стр. 2, в непосредственной близости от метро Кропоткинская. Двери клуба откроются в 18:00, и вас ждет незабываемая атмосфера!

Партнер концерта

Партнером этого яркого мероприятия является Репетиционная база ProRockSound. Это творческое пространство для музыкантов предлагает множество удобств, включая:

  • Комнаты для индивидуальных занятий
  • Студию звукозаписи
  • Зал для выступлений
  • Комнаты для репетиций, оснащенные профессиональным оборудованием

Кроме того, ProRockSound предлагает панорамные окна, высокие потолки, качественную шумоизоляцию и вежливое обслуживание.

Контактная информация

Для бронирования столиков вы можете позвонить по номеру 8-499-375-2014 (также доступен WhatsApp).

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 мая
Live Stars Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь», цокольный этаж
18:00 от 500 ₽

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