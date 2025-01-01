MurR Mur Fest 2

Лучшие молодые котятки весны в Москве

В самом сердце Москвы пройдет уникальное музыкальное событие — концерт "Лучшие молодые котятки этой весны". На сцене клуба Live Stars выступят такие группы, как Красная панда, Панки-мяу!, Diastola Vampires и Токсичные отходы. В этот вечер также ожидаются специальные гости!

Информация о билетах

Билеты уже доступны в предпродаже по цене от 400 рублей. Обратите внимание, что на входе стоимость билетов будет выше, поэтому рекомендуется приобретать их заранее!

О клубе Live Stars

Клуб Live Stars расположен по адресу: Москва, Берсеневский пер., д. 5, стр. 2, в непосредственной близости от метро Кропоткинская. Двери клуба откроются в 18:00, и вас ждет незабываемая атмосфера!

Партнер концерта

Партнером этого яркого мероприятия является Репетиционная база ProRockSound. Это творческое пространство для музыкантов предлагает множество удобств, включая:

Комнаты для индивидуальных занятий

Студию звукозаписи

Зал для выступлений

Комнаты для репетиций, оснащенные профессиональным оборудованием

Кроме того, ProRockSound предлагает панорамные окна, высокие потолки, качественную шумоизоляцию и вежливое обслуживание.

Контактная информация

Для бронирования столиков вы можете позвонить по номеру 8-499-375-2014 (также доступен WhatsApp).

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!