MurR Mur Fest 2

В самом сердце Москвы пройдет уникальное музыкальное событие — концерт "Лучшие молодые котятки этой весны". На сцене клуба Live Stars выступят такие группы, как Красная панда, Панки-мяу!, Diastola Vampires и Токсичные отходы. В этот вечер также ожидаются специальные гости!
Билеты уже доступны в предпродаже по цене от 400 рублей. Обратите внимание, что на входе стоимость билетов будет выше, поэтому рекомендуется приобретать их заранее!
Клуб Live Stars расположен по адресу: Москва, Берсеневский пер., д. 5, стр. 2, в непосредственной близости от метро Кропоткинская. Двери клуба откроются в 18:00, и вас ждет незабываемая атмосфера!
Партнером этого яркого мероприятия является Репетиционная база ProRockSound. Это творческое пространство для музыкантов предлагает множество удобств, включая:
Кроме того, ProRockSound предлагает панорамные окна, высокие потолки, качественную шумоизоляцию и вежливое обслуживание.
Для бронирования столиков вы можете позвонить по номеру 8-499-375-2014 (также доступен WhatsApp).
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!