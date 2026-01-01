Оповещения от Киноафиши
Муромское чудо
Киноафиша Муромское чудо

Спектакль Муромское чудо

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О спектакле

Необычный спектакль «Муромское чудо»

Спектакль «Муромское чудо» – это уникальная постановка, не имеющая аналогов на других сценах Москвы. В этом произведении простодушный детектив гармонично переплетается с величественным жанром жития, создавая новое звучание старинного сюжета «Повести о Петре и Февронии».

Живописные декорации и эмоции

На сцене развертываются живописные боярские палаты, где каждая деталь передает атмосферу древнерусской культуры. Зрителям предстоит увидеть, как ладья скользит по водной глади, а тихое скрипение прялки настраивает на лиричный лад. В сердце спектакля – дремучий лес, который вырастает на глазах, а резвые скакуны несутся по нему галопом, вызывая восхищение и улыбки у зрителей.

Сопереживание и увлекательный сюжет

Каждый момент спектакля заставляет сопереживать героям, что делает «Муромское чудо» не только увлекательным, но и глубоким спектаклем. Мастера сценического искусства создают атмосферу, которая пленяет и переносит зрителей в иной мир.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего представления!

Режиссер
Михаил Щепенко
В ролях
Тамара Баснина
Ирина Андреева
Василий Васильев
Алексей Савченко

Март
13 марта пятница
19:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
14 марта суббота
19:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
15 марта воскресенье
18:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽

Фотографии

Муромское чудо Муромское чудо Муромское чудо

