Спектакль о жизни в провинции

Спектакль «Мурлин Мурло» переносит зрителя в атмосферу конца 80-х годов, в небольшой провинциальный городок Шипиловск. Главная героиня, Ольга, получившая прозвище Мурлин Мурло, живет вместе с матерью и сестрой Инной, которая ведет асоциальный образ жизни. В условиях провинциальной рутины и тоски, обе сестры мечтают о лучшей жизни и жаждут вырваться из своего «дурдома».

Ольга — необычная личность, которой мерещится «бог», являющийся ей в темных уголках квартиры. Это придает героине определенную мистическую аутентичность и глубину. Сюжет усложняется с появлением Алексея, который снимает комнату у Ольги. Алексей — молодой мечтатель, который приехал работать на местный «коксохим» и видит в себе миссионера, способного изменить окружающий мир. Однако, столкнувшись с суровой реальностью и ревностью со стороны Михаила, Алексея охватывает разочарование, и он покидает Шипиловск, оставив Ольгу и её мечты.

«Мурлин Мурло» — это история о людях, мечтах и суровой правде жизни в провинции. Спектакль раскрывает внутренние конфликты героев, их стремления и страхи, отражая тонкие психологические аспекты взаимодействия в закрытом мире маленького городка.