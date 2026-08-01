Возвращение фестиваля Murderfest 2026
Не пропустите возвращение самого тяжелого фестиваля Новосибирска - Murderfest 2026! Это событие, организованное Murderfest и Morok Booking, обещает быть ярким и запоминающимся. В программе - мощные выступления пяти металлических команд из Сибири, которые зажгут концертный зал Лофт-Парк Подземка 29 августа.
Участники фестиваля
- Cadaver Carnivore: Группа из Новосибирска, исполняющая дэт-метал. Их стиль на грани блэк-метала и индастриала, а живое представление в сочетании с кровавыми эффектами точно не оставит равнодушными.
- The Dead State: Панковая команда из Ленинск-Кузнецкого, известная своим громким вокалом и тяжелыми рифами. Идеальный выбор для любителей настоящего панк-хардкора.
- Stone Cage: Ню-метал группа сибирского разлива, предлагающая интересные визуальные решения и смелые эксперименты в музыке на стыке различных метал-жанров.
- 58.1: Блэк-дэт метал команда, черпающая вдохновение из сибирских лесов и стремящаяся передать дух суровых времен вымышленного мира.
- Духи Цеха: Панк-группа из Томска, известная своими запоминающимися мелодиями и текстами. Легенды местной сцены, готовые задать жару в этот вечер.
Приготовьтесь к настоящему музыкальному штурму! Murderfest 2026 - это не просто концерт, это событие, которое объединяет поклонников тяжелой музыки из разных уголков Сибири. Убедитесь, что вы не пропустите это зрелище!