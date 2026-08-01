Возвращение фестиваля Murderfest 2026

Не пропустите возвращение самого тяжелого фестиваля Новосибирска - Murderfest 2026! Это событие, организованное Murderfest и Morok Booking, обещает быть ярким и запоминающимся. В программе - мощные выступления пяти металлических команд из Сибири, которые зажгут концертный зал Лофт-Парк Подземка 29 августа.

Участники фестиваля

Cadaver Carnivore : Группа из Новосибирска, исполняющая дэт-метал. Их стиль на грани блэк-метала и индастриала, а живое представление в сочетании с кровавыми эффектами точно не оставит равнодушными.

: Группа из Новосибирска, исполняющая дэт-метал. Их стиль на грани блэк-метала и индастриала, а живое представление в сочетании с кровавыми эффектами точно не оставит равнодушными. The Dead State : Панковая команда из Ленинск-Кузнецкого, известная своим громким вокалом и тяжелыми рифами. Идеальный выбор для любителей настоящего панк-хардкора.

: Панковая команда из Ленинск-Кузнецкого, известная своим громким вокалом и тяжелыми рифами. Идеальный выбор для любителей настоящего панк-хардкора. Stone Cage : Ню-метал группа сибирского разлива, предлагающая интересные визуальные решения и смелые эксперименты в музыке на стыке различных метал-жанров.

: Ню-метал группа сибирского разлива, предлагающая интересные визуальные решения и смелые эксперименты в музыке на стыке различных метал-жанров. 58.1 : Блэк-дэт метал команда, черпающая вдохновение из сибирских лесов и стремящаяся передать дух суровых времен вымышленного мира.

: Блэк-дэт метал команда, черпающая вдохновение из сибирских лесов и стремящаяся передать дух суровых времен вымышленного мира. Духи Цеха: Панк-группа из Томска, известная своими запоминающимися мелодиями и текстами. Легенды местной сцены, готовые задать жару в этот вечер.

Приготовьтесь к настоящему музыкальному штурму! Murderfest 2026 - это не просто концерт, это событие, которое объединяет поклонников тяжелой музыки из разных уголков Сибири. Убедитесь, что вы не пропустите это зрелище!