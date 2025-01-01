Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мурави
Киноафиша Мурави

Спектакль Мурави

18+
Режиссер Александр Вахов
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль о светлых моментах из детства

Предстоящий спектакль переносит зрителей в 90-е годы, рассказывая историю маленького мальчика Миши и его воспоминания о детстве. Мы увидим, как его отец воспитывает его в условиях непростой и порой мрачной реальности.

Темы любви и прощения

Спектакль затрагивает важные темы любви, прощения и памяти. Он напоминает о том, как даже в самых трудных обстоятельствах можно находить светлые моменты, которые освещают нашу жизнь. Это повествование окутает зрителя нежностью и теплом, несмотря на мрачные темы, с которыми сталкиваются герои.

О режиссере и актерах

Режиссером спектакля выступает Александр Вахов, который уже завоевал признание за свою работу в театральной постановке. В этом проекте участвуют талантливые актеры: Игорь Кожевин, Варвара Брылина, Алексей Романов и Сергей Юсупов. Их игра обещает подарить зрителям глубокие и искренние эмоции.

Не упустите возможность погрузиться в эту трогательную историю, которая затрагивает самые сокровенные чувства и вспоминает сделанные в детстве уроки.

Купить билет на спектакль Мурави

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
8 октября среда
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 800 ₽

В ближайшие дни

Пингвин, который хотел все знать!
0+
Музыка Детский Интерактивный
Пингвин, который хотел все знать!
23 ноября в 10:00 Свердловская детская филармония
Билеты
Михаил Шахназаров. История в стиле Fine
18+
Моноспектакль
Михаил Шахназаров. История в стиле Fine
7 октября в 19:00 Ben Hall
от 2000 ₽
Почта Деда Мороза
0+
Детские елки Детский Иммерсивный
Почта Деда Мороза
9 января в 12:30 Свердловская детская филармония
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше