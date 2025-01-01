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Мурави
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Спектакль Мурави

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История одной семьи в контексте страшной эпохи 90-х годов глазами ребенка

Приглашаем вас на уникальную театральную постановку, рассказывающую о непростой жизни семьи в контексте тревожной эпохи 90-х годов. Этот спектакль обращает внимание на важные социальные проблемы того времени через призму детского восприятия.

Сюжет и темы

Главный герой — ребенок, который сталкивается с суровой реальностью: безденежьем, безработицей и алкоголизмом. Возвращение бойцов с Афганистана, не знающих, как жить дальше, добавляет напряжения в атмосферу. Однако, несмотря на все трудности, в спектакле присутствует светлая нота — безусловная детская любовь, которая прощает все. Это история о том, как даже в самые тяжелые времена можно находить радость в простых вещах, будь то мультфильм Диснея или любимая жевательная резинка «Турбо».

Актуальность

Спектакль затрагивает темы, близкие каждому, кто пережил 90-е годы. Он заставляет задуматься о том, как сложно взрослым оставаться людьми в жестоком мире политических игр, и как важно для детей видеть надежду на лучшее, даже когда вокруг царит хаос.

Интересные факты

  • Режиссером постановки выступает известный театральный мастер, который ранее работал над проектами, посвященными социальной тематике.
  • В спектакле участвуют как опытные актеры, так и молодые таланты, что придает ему свежесть и оригинальность.

Не пропустите

Это не просто спектакль, а настоящая эмоциональная поездка в прошлое, которая заставит вас вспомнить о том, что значит быть человеком в непростых условиях. Приходите, чтобы вместе с нами пережить эту историю и найти отклик в своем сердце!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 29 июля
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 800 ₽
Челябинск, 30 июля
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 800 ₽
Челябинск, 26 августа
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 650 ₽
Челябинск, 27 августа
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Мурави Мурави

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