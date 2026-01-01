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Муравей по имени Бигги
Киноафиша Муравей по имени Бигги

Спектакль Муравей по имени Бигги

0+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Поучительный мюзикл для детей

«Муравей по имени Бигги» — это увлекательный и поучительный спектакль для детей, который рассказывает о том, как маленькие поступки могут сделать нас большими. Эта оригинальная история разворачивается в волшебной Травяной стране, где герои учат зрителей важным жизненным урокам: о дружбе, самооценке и значении добрых дел.

Сюжет

В Травяной стране под опекой мудрого жука дяди Вита на свет появляется бабочка Лю-Дзинь. Её встречают два героя: настойчивый комарик-зануда Зузузу и муравей Бигги — трудолюбивый, но неуверенный в себе персонаж. В компании друзей Бигги получил обидное прозвище «малявка», из-за чего мечтает стать большим и значимым.

По ходу действия Бигги попадает в череду забавных, а порой и сложных ситуаций, которые заставляют его пересмотреть своё отношение к жизни и самому себе. В конце концов он осознаёт: стать по-настоящему большим можно, лишь совершая добрые и важные поступки.

Музыка и авторы

Музыкальное сопровождение спектакля создано художественным руководителем театра Александром Пантыкиным — композитором множества театральных постановок, а также лауреатом престижной национальной премии «Золотая Маска».

Почему стоит посмотреть?

«Муравей по имени Бигги» — это не просто весёлая история с милыми персонажами, но и спектакль с глубоким смыслом, который научит детей ценить дружбу, справляться с трудностями и стремиться к саморазвитию. Музыкальные номера, яркие костюмы и добрый юмор делают спектакль подходящим для семейного просмотра.

Режиссер
Сергей Пантыкин
В ролях
Ольга Теслер
Елена Руссу
Евгения Ходырева
Никита Дидковский
Егор Коротаев

Купить билет на спектакль Муравей по имени Бигги

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В других городах
Сентябрь
20 сентября воскресенье
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
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