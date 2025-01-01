Murat Yaprak

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвящённый живому вокалу и восточной атмосфере! В этом декабре зрителей ждёт выступление турецкого артиста Мурата Япрака. Он исполнит свои лучшие хиты и подарит зрителям заряд положительной энергии.
Будьте готовы к атмосфере светского события с присутствием известных личностей в зале (без выходов на сцену). Это уникальная возможность увидеть медийные лица в окружении ярких впечатлений!
Билеты уже в продаже. Рекомендуем приходить вовремя — шоу начинается по расписанию.