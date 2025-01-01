Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Murat Yaprak
Киноафиша Murat Yaprak

Murat Yaprak

О концерте

Эксклюзивный концерт Мурата Япрака

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвящённый живому вокалу и восточной атмосфере! В этом декабре зрителей ждёт выступление турецкого артиста Мурата Япрака. Он исполнит свои лучшие хиты и подарит зрителям заряд положительной энергии.

Особенности события

  • Живой концерт Мурата Япрака
  • Восточная энергетика и драйв
  • Медийные гости, включая блогеров, актёров и диджеев
  • Выступления приглашённых диджеев (в перерывах и до начала шоу)
  • Ограниченное количество билетов – не упустите возможность!

Будьте готовы к атмосфере светского события с присутствием известных личностей в зале (без выходов на сцену). Это уникальная возможность увидеть медийные лица в окружении ярких впечатлений!

Билеты уже в продаже. Рекомендуем приходить вовремя — шоу начинается по расписанию.

Купить билет на концерт Murat Yaprak

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
18 декабря четверг
20:00
Motor Club Almaty г. Алматы, пр. Назарбаева 50

В ближайшие дни

Новогодняя программа с группой DON CUBA в Музкафе!
Латина Живая музыка
Новогодняя программа с группой DON CUBA в Музкафе!
29 декабря в 20:00 Музкафе
от 10000 ₽
Park Live Almaty 2026
Фестиваль
Park Live Almaty 2026
21 августа в 16:00 Первомайские пруды (Park Live Almaty)
Билеты
Махаббат әлемі Алматыда
Эстрада
Махаббат әлемі Алматыда
18 декабря в 19:00 Дворец Республики
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше