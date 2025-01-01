Murat Yaprak

Эксклюзивный концерт Мурата Япрака

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвящённый живому вокалу и восточной атмосфере! В этом декабре зрителей ждёт выступление турецкого артиста Мурата Япрака. Он исполнит свои лучшие хиты и подарит зрителям заряд положительной энергии.

Особенности события

Живой концерт Мурата Япрака

Восточная энергетика и драйв

Медийные гости, включая блогеров, актёров и диджеев

Выступления приглашённых диджеев (в перерывах и до начала шоу)

Ограниченное количество билетов – не упустите возможность!

Будьте готовы к атмосфере светского события с присутствием известных личностей в зале (без выходов на сцену). Это уникальная возможность увидеть медийные лица в окружении ярких впечатлений!

Билеты уже в продаже. Рекомендуем приходить вовремя — шоу начинается по расписанию.