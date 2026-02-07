Мурат Тхагалегов

Оповещения от Киноафиши
Сольный концерт Мурата Тхагалегова в ДК Железнодорожников

В ДК Железнодорожников состоится сольный концерт известного артиста Мурата Тхагалегова из Челябинска. Мурат стал известен благодаря своим хитам, таким как «Калым» и «На дискотеку». Его творчество также включает популярные песни, такие как «Тёмная ночь», «Я с ней кайфую» и «Украдёт и позовёт».

Артист смело экспериментирует с различными музыкальными стилями, что позволяет ему создавать неповторимые композиции. Концерт будет особенно интересен тем, кто ценит энергичную музыку и народные хиты.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и зарядиться положительными эмоциями в компанию единомышленников!

Июнь
19 июня пятница
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 1700 ₽
20 июня суббота
19:30
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
6+
Рок
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
19 сентября в 18:00 Челябинский ДК железнодорожников
от 2300 ₽
Грязь
16+
Хип-хоп
Грязь
20 марта в 20:00 Ozz
от 1500 ₽
Стендап Урал Тур. Ольга Егорчева и Амалия Гридина
18+
Юмор
Стендап Урал Тур. Ольга Егорчева и Амалия Гридина
30 мая в 20:00 Стендап Челябинск
от 1000 ₽
