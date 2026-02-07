Мурат Тхагалегов

Сольный концерт Мурата Тхагалегова в ДК Железнодорожников

В ДК Железнодорожников состоится сольный концерт известного артиста Мурата Тхагалегова из Челябинска. Мурат стал известен благодаря своим хитам, таким как «Калым» и «На дискотеку». Его творчество также включает популярные песни, такие как «Тёмная ночь», «Я с ней кайфую» и «Украдёт и позовёт».

Артист смело экспериментирует с различными музыкальными стилями, что позволяет ему создавать неповторимые композиции. Концерт будет особенно интересен тем, кто ценит энергичную музыку и народные хиты.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и зарядиться положительными эмоциями в компанию единомышленников!