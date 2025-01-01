Мурат Тхагалегов

Сольный концерт Мурата Тхагалегова в Волгограде

По многочисленным просьбам поклонников, сольный концерт Мурата Тхагалегова состоится в Волгограде! Этот талантливый исполнитель превращает любое выступление в незабываемое событие. Неважно, кто вы — молодой или взрослый, парень или девушка, его музыка способна передать эмоции и вызвать восторг у каждого.

Песни Мурата уверенно занимают топовые позиции в музыкальных.chart и его клипы набирают миллионы просмотров. Известность пришла к артисту благодаря супер-хиту «Калым», а трек «На дискотеку» только укрепил его популярность. Хиты «Тёмная ночь», «Я с ней кайфую» и «Украдёт и позовёт» завоевали сердца зрителей и слушателей.

Услуги и информация для зрителей

На мероприятии будет работать бар и кухня, а также ряд других услуг площадки. Обратите внимание, что на территории комплекса, где располагается Концерт холл Культура, действует пропускной режим. Для прохода через турникет необходимо отсканировать QR код на Карте гостя.

Получить гостевую карту можно, написав нам на WhatsApp или нажав кнопку «Гостевая карта» на главной странице нашего сайта. Не забудьте сохранить карту на своем телефоне.

При входе также будет действовать фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей и время ожидания заказов может составлять более часа.