Мурашечный рождественский концерт на теплой крыше. Симфоническое звучание любимых фильмов в исполнении оркестра

Рождественская музыка под панорамной крышей

В декабре тёплая панорамная крыша в сердце столицы превращается в уютное рождественское гнёздышко над городом. Здесь зрители смогут насладиться волшебными мелодиями, которые перенесут их в знаменитые моменты из фильмов и культовых историй.

Звуки любимых фильмов

Звучат песни, под которые Кевин из Один дома украшал ёлку, герои Реальной любви признавались в чувствах, а Ипполит грустил на снежной улице. Все эти мелодии создают атмосферу настоящего рождественского чуда.

Живой саундтрек

Оркестр SVET BLACK и певица Елена Андреева представляют живую саундтрек-вселенную, где Jingle Bells встречается с Тремя белыми конями, а Last Christmas — с Иронией судьбы. Каждый трек здесь — это отдельная сцена, каждая мелодия — это эмоция.

Эмоции и сюрпризы

От лёгкого свинга до русской лирики, от смеха до тишины со свечами в руках — каждый момент наполнен атмосферой волшебства. В какой-то миг музыка словно сходит со сцены, остаётся одно большое дыхание, один мотив, в котором каждый узнаёт себя...

Тсс... Это сюрприз, ещё одно маленькое новогоднее чудо!