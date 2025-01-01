Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мурашечный рождественский концерт на теплой крыше. Симфоническое звучание любимых фильмов в исполнении оркестра
Билеты от 3500₽
Киноафиша Мурашечный рождественский концерт на теплой крыше. Симфоническое звучание любимых фильмов в исполнении оркестра

Мурашечный рождественский концерт на теплой крыше. Симфоническое звучание любимых фильмов в исполнении оркестра

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте

Рождественская музыка под панорамной крышей

В декабре тёплая панорамная крыша в сердце столицы превращается в уютное рождественское гнёздышко над городом. Здесь зрители смогут насладиться волшебными мелодиями, которые перенесут их в знаменитые моменты из фильмов и культовых историй.

Звуки любимых фильмов

Звучат песни, под которые Кевин из Один дома украшал ёлку, герои Реальной любви признавались в чувствах, а Ипполит грустил на снежной улице. Все эти мелодии создают атмосферу настоящего рождественского чуда.

Живой саундтрек

Оркестр SVET BLACK и певица Елена Андреева представляют живую саундтрек-вселенную, где Jingle Bells встречается с Тремя белыми конями, а Last Christmas — с Иронией судьбы. Каждый трек здесь — это отдельная сцена, каждая мелодия — это эмоция.

Эмоции и сюрпризы

От лёгкого свинга до русской лирики, от смеха до тишины со свечами в руках — каждый момент наполнен атмосферой волшебства. В какой-то миг музыка словно сходит со сцены, остаётся одно большое дыхание, один мотив, в котором каждый узнаёт себя...

Тсс... Это сюрприз, ещё одно маленькое новогоднее чудо!

Купить билет на концерт Мурашечный рождественский концерт на теплой крыше. Симфоническое звучание любимых фильмов в исполнении оркестра

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
19:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 4500 ₽
27 декабря суббота
19:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 4000 ₽
29 декабря понедельник
19:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 4000 ₽
30 декабря вторник
19:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 4000 ₽
2 января пятница
19:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 3500 ₽
8 января четверг
19:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 3500 ₽
9 января пятница
19:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 3500 ₽
11 января воскресенье
19:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Новый год с оркестром Петра Востокова! Щелкунчик. Караван. В джазе только девушки!
6+
Живая музыка Джаз Классическая музыка
Новый год с оркестром Петра Востокова! Щелкунчик. Караван. В джазе только девушки!
8 января в 14:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1000 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
3 января в 20:00 Standup Café
от 700 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
9 января в 15:00 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше