Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мураками
Киноафиша Мураками

Мураками

6+
Возраст 6+

О концерте

Мураками с программой «Белым-бело» в Казани

Думали ли вы о том, как создать идеальное настроение для празднования Рождества? Группа «Мураками» приглашает вас на уникальное музыкальное шоу «Белым-бело». Это событие наполнено откровениями, душевными разговорами, стихами и любимыми хитами, которое принесет тепло и уют в холодные зимние дни.

Про программу «Белым-бело»

Программа «Белым-бело» станет настоящим кусочком рождественского волшебства. В этом уникальном шоу вы сможете насладиться атмосферой праздника через откровенные разговоры и душевные стихи. Также в рамках программы прозвучат любимые хиты группы, которые согреют сердца зрителей и подарят незабываемые эмоции.

О группе «Мураками»

Группа «Мураками» известна своими проникновенными и душевными композициями, которые находят отклик в сердцах миллионов слушателей. Музыка этого коллектива объединяет людей, даря им радость и вдохновение в самые трудные моменты жизни. Их новые песни уже успели завоевать популярность, и предстоящая программа несомненно станет ярким событием в мире музыки.

Не упустите возможность ощутить дух Рождества с «Мураками» в программе «Белым-бело». Погружение в атмосферу праздника и уюта ждет вас!

Купить билет на концерт Мураками

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
19 апреля воскресенье
19:00
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Сексистский микрофон
18+
Юмор
Сексистский микрофон
22 марта в 18:00 Толстый кот
от 400 ₽
Стендап-концерт: Евгений Шишкин и Марат Шамсевалиев
18+
Юмор
Стендап-концерт: Евгений Шишкин и Марат Шамсевалиев
21 марта в 18:00 Толстый кот
от 690 ₽
Большой стендап в центре Казани
18+
Юмор
Большой стендап в центре Казани
22 марта в 20:00 Гадкий койот
от 590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше