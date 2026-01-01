Оповещения от Киноафиши
Мураками
6+
Возраст 6+

О концерте

Возвращение группы Мураками с программой «Избранное»

Рок-группа «Мураками» отправляется в тур с новым концертом, который носит название «Избранное». Основу сет-листа составят песни, выбранные поклонниками группы. Это уникальная возможность услышать любимые композиции, которые готовы исполнить артисты.

Знакомьтесь с участниками

Постоянный состав группы включает:

  • Диляра Вагапова (вокал)
  • Раиль Латыпов (гитара)
  • Ильдар Субаев (бас-гитара)
  • Тарас Андреев (барабаны)
  • Рустам Чумарин (гитара)

Что ждет зрителей

Диляра Вагапова, солистка «Мураками», говорит: «Тур «Избранное» — это когда каждый в зале уверен, что именно он составил трек-лист концерта». Артисты будут взаимодействовать с фанатами, собирая их пожелания и формируя идеальный список песен.

В программе можно будет услышать как лирические баллады, так и мощные рок-композиции. Это позволит каждой душе найти что-то близкое в исполнении любимых исполнителей.

История группы и творчество

«Мураками» на протяжении более 20 лет радуют своих поклонников песнями о любви. В их дискографии более 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник лучших хитов «ХХ лет. The Best». Группа постоянно экспериментирует, разрабатывая новые концерты и готовя к выходу новый альбом.

Не пропустите!

Какие именно песни будут исполнены на концерте — в том числе «Гулять» или «Олдбой», «Бред» или «Нулевой километр», «Наутек» или «Везувий», «Одиночество», «Кепочка» или «Невозможно» — вы сможете узнать на выступлении в Сочи. Концерт пройдет в клубе «Треугольник». Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

