Мураками с симфоническим оркестром

Симфорок: Группа «Мураками» в Концерте с Оркестром

Этой осенью группа «Мураками» представит уникальное музыкальное событие — симфорок, где классические инструменты переплетаются с рок-мотивами. Концерт состоится 29 ноября в концертном зале «Москва».

Новая Программа и Эмоции

Солистка группы, Диляра Вагапова, поделилась своими эмоциями: «В прошлом году мы представили шоу с оркестром в Москве, и это было, мягко говоря, волнительно. Теперь мы возвращаемся с обновленной программой и новыми аранжировками. Мечтаю, чтобы наша музыка звучала так, как мы себе ее представляем — ярко, мощно и с душой». По словам Диляры, за сценой работают профессиональные музыканты, которые вкладывают в шоу не только мастерство, но и массу эмоций.

Более 20 Лет Музыки

Группа «Мураками» на протяжении более 20 лет радует слушателей рок-песнями о любви. На их счету 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best». Гастрольный график группы расписан на год вперед, а они продолжают работать над новым альбомом и экспериментировать со своим звучанием.

Уникальное Слияние Музыкальных Миров

Гитарист Раиль Латыпов рассказал о значимости предстоящего концерта: «Симфорок — это красивая коллаборация разных музыкальных миров. Для «Мураками» это большое событие, трепет, волнение и предвкушение. Мы готовим партитуры и с нетерпением ждем репетиций с оркестром». Он отметил, что восторг от работы с классическими инструментами придаст новое звучание их музыке.

Не Пропустите Концерт-Событие!

Приглашаем всех на концерт-событие группы «Мураками» с оркестром 29 ноября в Москве. Это будет уникальное сочетание хитов, нового материала и масштабного оркестрового звучания, полное радости и удивительных открытий!