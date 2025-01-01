Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мураками с симфоническим оркестром
Билеты от 1800₽
Киноафиша Мураками с симфоническим оркестром

Мураками с симфоническим оркестром

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Симфорок: Группа «Мураками» в Концерте с Оркестром

Этой осенью группа «Мураками» представит уникальное музыкальное событие — симфорок, где классические инструменты переплетаются с рок-мотивами. Концерт состоится 29 ноября в концертном зале «Москва».

Новая Программа и Эмоции

Солистка группы, Диляра Вагапова, поделилась своими эмоциями: «В прошлом году мы представили шоу с оркестром в Москве, и это было, мягко говоря, волнительно. Теперь мы возвращаемся с обновленной программой и новыми аранжировками. Мечтаю, чтобы наша музыка звучала так, как мы себе ее представляем — ярко, мощно и с душой». По словам Диляры, за сценой работают профессиональные музыканты, которые вкладывают в шоу не только мастерство, но и массу эмоций.

Более 20 Лет Музыки

Группа «Мураками» на протяжении более 20 лет радует слушателей рок-песнями о любви. На их счету 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best». Гастрольный график группы расписан на год вперед, а они продолжают работать над новым альбомом и экспериментировать со своим звучанием.

Уникальное Слияние Музыкальных Миров

Гитарист Раиль Латыпов рассказал о значимости предстоящего концерта: «Симфорок — это красивая коллаборация разных музыкальных миров. Для «Мураками» это большое событие, трепет, волнение и предвкушение. Мы готовим партитуры и с нетерпением ждем репетиций с оркестром». Он отметил, что восторг от работы с классическими инструментами придаст новое звучание их музыке.

Не Пропустите Концерт-Событие!

Приглашаем всех на концерт-событие группы «Мураками» с оркестром 29 ноября в Москве. Это будет уникальное сочетание хитов, нового материала и масштабного оркестрового звучания, полное радости и удивительных открытий!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
25 августа в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1190 ₽
The Jazz Loft Band
18+
Джаз
The Jazz Loft Band
1 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Главная проверка материала
18+
Юмор
Главная проверка материала
15 августа в 20:00 Daddy Pub
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше