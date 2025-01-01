Мураками с симфоническим оркестром

Симфорок от группы «Мураками» в Санкт-Петербурге

Утончённость и грациозность классических инструментов в сочетании с рок-мотивами — этой осенью группа «Мураками» представит свой уникальный симфорок. Впервые в Санкт-Петербурге коллектив исполнит программу в сопровождении симфонического оркестра. Выступление состоится 30 ноября в клубе «А2».

Вдохновение и ожидания

Диляра Вагапова, солистка группы, делится: «В прошлом году мы представили шоу с оркестром в Москве, и это было, мягко говоря, волнительно. Теперь, с обновлённой программой, мы планируем выступить в нескольких городах. И вот, Санкт-Петербург, наш старый добрый друг, снова ждёт нас! Мечтаю, чтобы наша музыка звучала так, как мы себе её представляем — ярко, мощно и с душой.»

Уникальное шоу

За нашими спинами будет расширенный состав оркестра: ударные, струнные смычковые, деревянные и медные духовые. Каждый из музыкантов вкладывает в это шоу не только мастерство, но и тонну эмоций. Диляра добавляет: «И знаете что? Благодаря этому у нас получается что-то действительно крутое. А группа «Мураками» именно об этом — о том, чтобы здесь и сейчас рождалось что-то прекрасное. Так что готовьтесь, будет жарко!»

История группы

На протяжении более 20 лет группа «Мураками» пишет рок-песни о любви. На их счету 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best», а гастрольный график расписан на год вперёд. Группа постоянно экспериментирует: в творчестве команды можно найти как пронзительные рок-баллады, так и мощные рок-манифесты. Сингл «Олдбой», выпущенный совместно с группой «Слот» в 2025 году, тому подтверждение.

Культурное событие

Концерт с оркестром стал одним из экспериментов, который теперь перерос в полноценное концертное шоу. Гитарист «Мураками» Раиль Латыпов отмечает: «Симфорок — это красивая коллаборация разных музыкальных миров. Мы, конечно, все уже привыкли к такому формату, но представляю, какой культурный шок вызвал рок-концерт Deep Purple с симфоническим оркестром в 1968 году. Именно им мы обязаны за появление понятия «симфорок». Для «Мураками» это большое событие, трепет, волнение и предвкушение.»

Не пропустите!

От хитов до нового материала, от привычного электрического звучания до масштабного оркестрового, от радости и восторга до удивительных открытий — не пропустите концерт-событие: группа «Мураками» с оркестром 30 ноября в Санкт-Петербурге!