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Мураками с оркестром
Киноафиша Мураками с оркестром

Мураками с оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Симфорок от группы «Мураками» и оркестра «La Primavera»

Этой осенью Нижний Новгород станет свидетелем уникального музыкального события: 22 ноября в Milo Concert Hall пройдет концерт группы «Мураками» в сопровождении казанского камерного оркестра «La Primavera» под управлением дирижера Рустема Абязова.

Музыка, объединяющая миры

Группа «Мураками» известна своими рок-песнями о любви и более чем 20-летней историей. На их счету 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best», а гастрольный график расписан на год вперед. В этом концерте они представят симфорок — необычное сочетание роковых мотивов и классических инструментов. Диляра Вагапова, солистка группы, делится своими ожиданиями: «Мы планируем выступить в нескольких городах, и вот, Нижний Новгород, наш старый добрый друг, снова ждет нас!»

История симфорока

Симфорок — это не просто музыкальный эксперимент, а целая коллаборация различных музыкальных стилей. Вдохновение для этого формата пришло от легендарного концерта Deep Purple с симфоническим оркестром в 1968 году. Гитарист «Мураками» Раиль Латыпов добавляет: «Когда ты слышишь в своей музыке звуки классических инструментов, все, что ты делал столько лет, становится еще более важным и дорогим для тебя.»

Не пропустите концерт-событие!

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, который соединит хиты группы с новым материалом, электрическое звучание с масштабным оркестровым сопровождением. Это будет вечер радости, восторга и удивительных открытий. Концерт с оркестром — это не просто выступление, это настоящая музыкальная сказка, которую нельзя пропустить!

Записывайте дату: 22 ноября в Milo Concert Hall. Группа «Мураками» с оркестром «La Primavera» — это событие, которое оставит след в сердцах зрителей!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 22 ноября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
19:00 от 1800 ₽

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