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Мураками. Избранное
Киноафиша Мураками. Избранное

Мураками. Избранное

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Группа «Мураками» в туре «Избранное»

Рок-группа «Мураками» отправляется в осенний тур с новой программой «Избранное». Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для поклонников, ведь сет-лист концерта будет составлен на основе выборов зрителей!

Погружение в мир музыки

Солистка группы Диляра Вагапова делится: «Тур «Избранное» — это когда каждый в зале уверен, что именно он составил трек-лист концерта». Зрители смогут предложить свои любимые песни, а команда «Мураками» учтет все комментарии и создаст идеальный список для каждого выступления.

Любимые города и новые эмоции

Группа посетит множество любимых городов, принося зрителям лучшие песни, которые за годы карьеры стали настоящими хитами. В программе ожидаются как лирические баллады, так и мощные рок-композиции, которые уже более 20 лет радуют поклонников.

Творческий путь и достижения

За время своего существования «Мураками» выпустила 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best». В постоянный состав группы входят:

  • Диляра Вагапова (вокал)
  • Раиль Латыпов (гитара)
  • Ильдар Субаев (бас-гитара)
  • Тарас Андреев (барабаны)
  • Рустам Чумарин (гитара)

Выбор песен для концерта

Поклонники смогут услышать свои любимые хиты, такие как «Гулять», «Олдбой», «Бред», «Нулевой километр», «Наутек», «Везувий», «Одиночество», «Кепочка» или «Невозможно». Узнать, какие песни войдут в программу, можно будет только на концерте в вашем городе!

Не пропустите это удивительное музыкальное событие!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 4 октября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 1600 ₽
Уфа, 26 октября
Максимилианс Уфа, Менделеева, 137, ТРК «Иремель», цокольный этаж
19:00 от 1500 ₽
Омск, 2 ноября
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
19:00 от 1800 ₽
Самара, 7 декабря
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

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