Мураками. Избранное

Рок-группа «Мураками» отправляется в осенний тур с новой программой «Избранное». Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для поклонников, ведь сет-лист концерта будет составлен на основе выборов зрителей!
Солистка группы Диляра Вагапова делится: «Тур «Избранное» — это когда каждый в зале уверен, что именно он составил трек-лист концерта». Зрители смогут предложить свои любимые песни, а команда «Мураками» учтет все комментарии и создаст идеальный список для каждого выступления.
Группа посетит множество любимых городов, принося зрителям лучшие песни, которые за годы карьеры стали настоящими хитами. В программе ожидаются как лирические баллады, так и мощные рок-композиции, которые уже более 20 лет радуют поклонников.
За время своего существования «Мураками» выпустила 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best». В постоянный состав группы входят:
Поклонники смогут услышать свои любимые хиты, такие как «Гулять», «Олдбой», «Бред», «Нулевой километр», «Наутек», «Везувий», «Одиночество», «Кепочка» или «Невозможно». Узнать, какие песни войдут в программу, можно будет только на концерте в вашем городе!
Не пропустите это удивительное музыкальное событие!