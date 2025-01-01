Мураками. Избранное

Группа «Мураками» в туре «Избранное»

Рок-группа «Мураками» отправляется в осенний тур с новой программой «Избранное». Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для поклонников, ведь сет-лист концерта будет составлен на основе выборов зрителей!

Погружение в мир музыки

Солистка группы Диляра Вагапова делится: «Тур «Избранное» — это когда каждый в зале уверен, что именно он составил трек-лист концерта». Зрители смогут предложить свои любимые песни, а команда «Мураками» учтет все комментарии и создаст идеальный список для каждого выступления.

Любимые города и новые эмоции

Группа посетит множество любимых городов, принося зрителям лучшие песни, которые за годы карьеры стали настоящими хитами. В программе ожидаются как лирические баллады, так и мощные рок-композиции, которые уже более 20 лет радуют поклонников.

Творческий путь и достижения

За время своего существования «Мураками» выпустила 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best». В постоянный состав группы входят:

Диляра Вагапова (вокал)

Раиль Латыпов (гитара)

Ильдар Субаев (бас-гитара)

Тарас Андреев (барабаны)

Рустам Чумарин (гитара)

Выбор песен для концерта

Поклонники смогут услышать свои любимые хиты, такие как «Гулять», «Олдбой», «Бред», «Нулевой километр», «Наутек», «Везувий», «Одиночество», «Кепочка» или «Невозможно». Узнать, какие песни войдут в программу, можно будет только на концерте в вашем городе!

Не пропустите это удивительное музыкальное событие!