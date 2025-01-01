Мураками. День рождения Диляры Вагаповой

Концерт группы «Мураками» в честь дня рождения Диляры Вагаповой

Осенью 2025 года рок-группа «Мураками» отправится в мини-тур по Предуралью и Уралу. В сентябре состоятся четыре специальных концерта, приуроченных ко дню рождения фронтвумен команды — Диляры Вагаповой.

Дата и место выступления

В Перми концерт пройдет 12 сентября в «Свобода Концерт Холл». Диляра Вагапова делится: «Это уже традиция — праздновать день рождения на сцене. В прошлом году отмечали на юге, а в этом — на Урале». Начнем с Набережных Челнов, а затем продолжим в Перми. «И вообще, сорок лет — не возраст, если встречаешь его здесь. Некоторые женщины в 40 начинают заниматься йогой, а я еду в Пермь. Потому что настоящий дзен — это рок на Предуралье и Урале!»

История и творчество группы

Группа «Мураками» уже более 20 лет создает рок-песни о любви. Их творчество отличается разнообразием — от пронзительных рок-баллад до мощных рок-манифестов. На счету коллектива 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best», а также два десятка видеоклипов. Гастрольный график группы расписан на год вперед.

Состав группы

В постоянном составе группы: Диляра Вагапова (вокал), Раиль Латыпов (гитара), Ильдар Субаев (бас-гитара), Тарас Андреев (барабаны), Рустам Чумарин (гитара).

Что ожидать на концерте

Поклонников ждут такие хиты, как «Нулевой километр», «Олдбой», «Бред», «Гулять», «Везувий», «Среди акул», «Рок-н-ролл» и многие другие. Также зрителей порадуют неожиданные премьеры, сюрпризы и атмосфера праздника. Не пропустите день рождения Диляры Вагаповой в Перми!