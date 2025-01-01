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Мураками. День рождения Диляры Вагаповой
Киноафиша Мураками. День рождения Диляры Вагаповой

Мураками. День рождения Диляры Вагаповой

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

День Рождения Диляры Вагаповой: Концерты группы «Мураками» в Челябинске

Осенью 2025 года рок-группа «Мураками» отправляется в мини-тур по Предуралью и Уралу. В рамках этого тура команда проведет четыре специальных концерта, посвященных дню рождения своей фронтвумен — Диляре Вагаповой.

Традиция празднования на сцене

Удивительный факт: Диляра родилась ровно в 00:00 в ночь с 13 на 14 сентября. Именно 14 сентября группа «Мураками» выступит в челябинском клубе «Максимилианс». Диляра Вагапова прокомментировала: «Это уже традиция — праздновать день рождения на сцене. В прошлом году отмечали на юге, а в этом — на Урале. И вообще, сорок лет — не возраст, если встречаешь его в Челябинске. У вас здесь даже металл молодеет!»

Музыка и история группы

Группа «Мураками» существует уже более 20 лет и за это время успела завоевать сердца многих поклонников. Они пишут рок-песни о любви и постоянно экспериментируют со звучанием. В репертуаре команды можно найти как пронзительные рок-баллады, так и мощные рок-манифесты.

На счету группы 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best», а также два десятка видеоклипов. Гастрольный график команды расписан на год вперед.

Состав и хиты

В постоянном составе группы: Диляра Вагапова (вокал), Раиль Латыпов (гитара), Ильдар Субаев (бас-гитара), Тарас Андреев (барабаны), Рустам Чумарин (гитара).

Зрителей ожидают хиты «Нулевой километр», «Олдбой», «Бред», «Гулять», «Везувий», «Среди акул», «Рок-н-ролл» и многие другие. Кроме того, группа подготовит неожиданные премьеры и сюрпризы.

Не пропустите!

Присоединяйтесь к празднованию дня рождения Диляры Вагаповой в Челябинске! Это обещает быть незабываемым событием с атмосферой настоящего рок-праздника.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 14 сентября
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
19:00 от 1800 ₽

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