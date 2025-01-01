Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мураками. День рождения Диляры Вагаповой
Киноафиша Мураками. День рождения Диляры Вагаповой

Мураками. День рождения Диляры Вагаповой

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Специальные концерты рок-группы «Мураками» в честь дня рождения Диляры Вагаповой

Осенью 2025 года рок-группа «Мураками» отправляется в мини-тур по Предуралью и Уралу. В сентябре состоятся четыре уникальных концерта, приуроченных ко дню рождения фронтвумен команды — Диляры Вагаповой.

День рождения на сцене

Удивительный факт: Диляра родилась ровно в 00:00 в ночь с 13 на 14 сентября. Именно 13 сентября «Мураками» выступят в Екатеринбурге в клубе «Фабрика». Диляра Вагапова говорит: «Это уже традиция — праздновать день рождения на сцене. В прошлом году отмечали на юге, а в этом — на Урале. И вообще, сорок лет — не возраст, если встречаешь его здесь. У вас даже металл молодеет вообще-то. Некоторые женщины в 40 начинают заниматься йогой, а я еду в Екатеринбург. Потому что настоящий дзен — это рок на Урале!»

Группа с историей

Вот уже более 20 лет группа «Мураками» пишет рок-песни о любви, постоянно экспериментируя со стилями. В их репертуаре можно найти как пронзительные рок-баллады, так и мощные рок-манифесты.

На счету группы 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best», а также два десятка видеоклипов. Гастрольный график расписан на год вперед, что свидетельствует о популярности коллектива.

Состав группы

В постоянном составе «Мураками» выступают:

  • Диляра Вагапова (вокал)
  • Раиль Латыпов (гитара)
  • Ильдар Субаев (бас-гитара)
  • Тарас Андреев (барабаны)
  • Рустам Чумарин (гитара)

Не пропустите празднование

На концерте вас ждут хиты «Нулевой километр», «Олдбой», «Бред», «Гулять», «Везувий», «Среди акул», «Рок-н-ролл» и многие другие. Кроме того, будут неожиданные премьеры, сюрпризы и атмосфера праздника. Не пропустите день рождения Диляры Вагаповой в Екатеринбурге!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 13 сентября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

WOW Stand Up
18+
Юмор
WOW Stand Up
30 августа в 20:30 Pravda Bar
от 1000 ₽
6+
Эстрада
Ретро вечеринка
19 сентября в 19:00 Театр эстрады
от 600 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах
23 сентября в 19:00 Свердловская детская филармония
от 2800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше