Мураками. День рождения Диляры Вагаповой

Осенью 2025 года рок-группа «Мураками» отправляется в мини-тур по Предуралью и Уралу. В сентябре состоятся четыре уникальных концерта, приуроченных ко дню рождения фронтвумен команды — Диляры Вагаповой.
Удивительный факт: Диляра родилась ровно в 00:00 в ночь с 13 на 14 сентября. Именно 13 сентября «Мураками» выступят в Екатеринбурге в клубе «Фабрика». Диляра Вагапова говорит: «Это уже традиция — праздновать день рождения на сцене. В прошлом году отмечали на юге, а в этом — на Урале. И вообще, сорок лет — не возраст, если встречаешь его здесь. У вас даже металл молодеет вообще-то. Некоторые женщины в 40 начинают заниматься йогой, а я еду в Екатеринбург. Потому что настоящий дзен — это рок на Урале!»
Вот уже более 20 лет группа «Мураками» пишет рок-песни о любви, постоянно экспериментируя со стилями. В их репертуаре можно найти как пронзительные рок-баллады, так и мощные рок-манифесты.
На счету группы 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best», а также два десятка видеоклипов. Гастрольный график расписан на год вперед, что свидетельствует о популярности коллектива.
В постоянном составе «Мураками» выступают:
На концерте вас ждут хиты «Нулевой километр», «Олдбой», «Бред», «Гулять», «Везувий», «Среди акул», «Рок-н-ролл» и многие другие. Кроме того, будут неожиданные премьеры, сюрпризы и атмосфера праздника. Не пропустите день рождения Диляры Вагаповой в Екатеринбурге!