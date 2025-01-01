Мураками. День рождения Диляры Вагаповой

Специальные концерты рок-группы «Мураками» в честь дня рождения Диляры Вагаповой

Осенью 2025 года рок-группа «Мураками» отправляется в мини-тур по Предуралью и Уралу. В сентябре состоятся четыре уникальных концерта, приуроченных ко дню рождения фронтвумен команды — Диляры Вагаповой.

День рождения на сцене

Удивительный факт: Диляра родилась ровно в 00:00 в ночь с 13 на 14 сентября. Именно 13 сентября «Мураками» выступят в Екатеринбурге в клубе «Фабрика». Диляра Вагапова говорит: «Это уже традиция — праздновать день рождения на сцене. В прошлом году отмечали на юге, а в этом — на Урале. И вообще, сорок лет — не возраст, если встречаешь его здесь. У вас даже металл молодеет вообще-то. Некоторые женщины в 40 начинают заниматься йогой, а я еду в Екатеринбург. Потому что настоящий дзен — это рок на Урале!»

Группа с историей

Вот уже более 20 лет группа «Мураками» пишет рок-песни о любви, постоянно экспериментируя со стилями. В их репертуаре можно найти как пронзительные рок-баллады, так и мощные рок-манифесты.

На счету группы 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник «ХХ лет. The Best», а также два десятка видеоклипов. Гастрольный график расписан на год вперед, что свидетельствует о популярности коллектива.

Состав группы

В постоянном составе «Мураками» выступают:

Диляра Вагапова (вокал)

Раиль Латыпов (гитара)

Ильдар Субаев (бас-гитара)

Тарас Андреев (барабаны)

Рустам Чумарин (гитара)

Не пропустите празднование

На концерте вас ждут хиты «Нулевой километр», «Олдбой», «Бред», «Гулять», «Везувий», «Среди акул», «Рок-н-ролл» и многие другие. Кроме того, будут неожиданные премьеры, сюрпризы и атмосфера праздника. Не пропустите день рождения Диляры Вагаповой в Екатеринбурге!