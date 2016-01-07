Мураками. Белым-бело

Рождественское волшебство от группы Мураками

Программа «Белым-бело» — это кусочек рождественского волшебства, который согреет сердца зрителей в холодную зимнюю пору. Ожидайте откровений, душевных разговоров, стихов и знакомых хитов, которые вернут вас в атмосферу новогодних праздников.

Секреты хорошего вечера

Легкость, тепло и уют — это основной рецепт, который создаст атмосферу хорошего вечера. Программа «Белым-бело» основана на старом невыпущенном зимнем сингле группы Мураками, который уже стал традицией в новогодние праздники.

Присоединяйтесь к настоящей сказке

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Приходите 7 января в клуб 16 Тонн и насладитесь настоящей доброй сказкой от группы Мураками.