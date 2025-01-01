Новогодний концерт группы Мураками: «Белым-бело» в Казани

Начать новый год с хорошей музыкой — это лучшая традиция! Группа Мураками представит совершенно новую программу «Белым-бело» — откровенный новогодний концерт, который зарядит вас праздничным настроением.

Это красивое и искреннее событие обещает поразить зрителей новым звучанием и теплой атмосферой. Мураками выступят полным составом, чтобы подарить всем истинно мощную и яркую встречу нового года.

Музыка и волшебство

Зрителей ждёт множество любимых хитов, представленных в новом свете, неожиданные сюрпризы, стихи и душевные разговоры. «Белым-бело» — это не просто концерт, это настоящее рождественское волшебство, которое наполнит зал радостью и теплотой.

В атмосфере праздника каждый сможет улыбаться, загадывать желания и верить в чудеса. Название концерта символизирует зимний сингл и отражает настроение, когда всё вокруг наполнено светом, теплом и уютом.

Приглашение на праздник

Приходите всей семьёй или с друзьями — подарите себе начало года с музыкой, которая греет сердце! Не упустите возможность стать частью этого уникального события.