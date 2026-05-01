Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова
Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова

6+

О концерте

Муниципальный джаз-оркестр: искусство джаза и традиции

Муниципальный джаз-оркестр, носящий имя первого в России профессора джаза Кима Назаретова, продолжает традиции отечественного джаза с 1963 года. С тех пор коллектив стал значимой частью культурной жизни города, соединяя в себе музыкальный опыт корифеев и свежую энергию молодых музыкантов.

История и репертуар

История оркестра начинается с усилий Кима Назаретова, который собрал первую команду талантливых музыкантов. В репертуаре оркестра великолепно сочетаются джазовая классика и современные композиции, включая множество авторских произведений. Это позволяет удовлетворить вкусы широкой аудитории и представить джаз в разных его проявлениях.

Творческое сотрудничество

Оркестр активно сотрудничает как с отечественными, так и с зарубежными музыкантами. Среди них — вокалист легендарного джаз-оркестра Каунта Бэйси, саксофонист Джерри Бергонзи и тромбонист Уайклиф Гордон. Такое сотрудничество позволяет создавать уникальные музыкальные программы и расширять горизонты джазового искусства.

Руководство и атмосфера

Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра — Юрий Кинус, а музыкальный руководитель и дирижёр — Андрей Мачнев. Под их руководством коллектив представляет зрителям живую и эмоциональную музыку, создавая незабываемую атмосферу на своих выступлениях.

Приходите на концерт Муниципального джаз-оркестра, чтобы насладиться завораживающими мелодиями и стать частью этого музыкального события!

Май
31 мая воскресенье
19:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1800 ₽

