Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова

Муниципальный джаз-оркестр: звуки времени

Муниципальный джаз-оркестр носит имя первого в России профессора джаза Кима Назаретова. История этого коллектива началась в 1963 году, когда Ким Назаретов собрал оркестр, который с тех пор стал важной частью музыкальной культуры страны.

Слияние поколений

Состав Муниципального джаз-оркестра — яркий пример того, как корифеи отечественного джаза успешно взаимодействуют с молодыми музыкантами, выпускниками школы имени К. Назаретова. Это сотрудничество обогащает оркестр новыми идеями и энергией.

Разнообразие репертуара

В репертуаре оркестра можно найти как джазовую классику, так и современные композиции, среди которых немало авторских произведений. Это делает выступления коллектива разнообразными и интересными для широкой аудитории.

Звездные коллаборации

Оркестр сотрудничал с многими известными музыкантами как из России, так и из-за границы. Среди них — вокалист легендарного джаз-оркестра Каунта Бэйси, саксофонист Джерри Бергонзи, вокалистка Мэлба Джойс, саксофонист Дэйв Либман, гитарист Эл Красел и тромбонист Уайклиф Гордон. Каждый из них принёс свою неповторимую стилистику в музыку оркестра.

Руководители оркестра

Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра — Юрий Кинус. Музыкальный руководитель и дирижёр — Андрей Мачнев. Под их руководством оркестр продолжает развиваться и радовать слушателей новыми музыкальными программами.