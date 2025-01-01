Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова

Муниципальный джаз-оркестр: история и достижения

Муниципальный джаз-оркестр носит имя первого в России профессора джаза Кима Назаретова. История коллектива началась в 1963 году, когда Ким Назаретов собрал оркестр, который с тех пор стал символом отечественного джаза.

Состав и репертуар

Состав Муниципального джаз-оркестра является прекрасным примером гармоничного взаимодействия корифеев отечественного джаза и молодых музыкантов, выпускников школы имени К. Назаретова. В репертуаре оркестра можно найти как джазовую классику, так и современные композиции, среди которых немало авторских произведений.

Сотрудничество с мастерами

Оркестр успешно сотрудничал с многими уважаемыми отечественными мэтрами джаза, а также с известными американскими музыкантами. Среди них: вокалист легендарного джаз-оркестра Каунта Бэйси, саксофонист Джерри Бергонзи, вокалистка Мэлба Джойс, саксофонист Дэйв Либман, гитарист Эл Красел и тромбонист Уайклиф Гордон. Не обошлось и без блюзового гитариста и вокалиста Алвона Джонсона и других звезд.

Руководство оркестра

Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра — Юрий Кинус. Музыкальный руководитель и дирижёр — Андрей Мачнев. Благодаря их профессионализму и творческому подходу оркестр продолжает радовать публику насыщенной джазовой программой.