Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова
Киноафиша Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова

Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Муниципальный джаз-оркестр: история и достижения

Муниципальный джаз-оркестр носит имя первого в России профессора джаза Кима Назаретова. История коллектива началась в 1963 году, когда Ким Назаретов собрал оркестр, который с тех пор стал символом отечественного джаза.

Состав и репертуар

Состав Муниципального джаз-оркестра является прекрасным примером гармоничного взаимодействия корифеев отечественного джаза и молодых музыкантов, выпускников школы имени К. Назаретова. В репертуаре оркестра можно найти как джазовую классику, так и современные композиции, среди которых немало авторских произведений.

Сотрудничество с мастерами

Оркестр успешно сотрудничал с многими уважаемыми отечественными мэтрами джаза, а также с известными американскими музыкантами. Среди них: вокалист легендарного джаз-оркестра Каунта Бэйси, саксофонист Джерри Бергонзи, вокалистка Мэлба Джойс, саксофонист Дэйв Либман, гитарист Эл Красел и тромбонист Уайклиф Гордон. Не обошлось и без блюзового гитариста и вокалиста Алвона Джонсона и других звезд.

Руководство оркестра

Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра — Юрий Кинус. Музыкальный руководитель и дирижёр — Андрей Мачнев. Благодаря их профессионализму и творческому подходу оркестр продолжает радовать публику насыщенной джазовой программой.

Купить билет на концерт Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
26 октября воскресенье
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Субботний Stand Up
18+
Юмор
Субботний Stand Up
4 октября в 19:00 Flash Bar
от 700 ₽
Виктор Салтыков
12+
Поп Эстрада
Виктор Салтыков
1 ноября в 19:00 Дом офицеров
от 1700 ₽
Mayot
16+
Хип-хоп
Mayot
25 октября в 20:00 КСК «Экспресс»
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше