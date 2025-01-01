Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова

Муниципальный джаз-оркестр: традиции и современность

Муниципальный джаз-оркестр носит имя первого в России профессора джаза Кима Назаретова. Его история началась в 1963 году, когда Ким Назаретов собрал коллектив, который до сих пор остается важной частью музыкальной культуры страны.

Классика и современность в репертуаре

Состав оркестра — это яркий пример гармоничного сочетания выдающихся отечественных джазовых музыкантов и молодых талантливых выпускников школы имени К. Назаретова. В репертуаре оркестра можно найти как джазовую классику, так и современные композиции, включая различные авторские произведения.

Сотрудничество с мастерами жанра

Оркестр зарекомендовал себя, сотрудничая не только с известными российскими артистами, но и с музыкантами из США. Среди них вокалист легендарного джаз-оркестра Каунта Бэйси, саксофонист Джерри Бергонзи, вокалистка Мэлба Джойс, саксофонист Дэйв Либман, гитарист Эл Красел, тромбонист Уайклиф Гордон и блюзовый гитарист и вокалист Алвон Джонсон.

Руководство оркестра

Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра — Юрий Кинус, а музыкальный руководитель и дирижёр — Андрей Мачнев. Под их руководством коллектив продолжает радовать зрителей потрясающими выступлениями и высококачественной музыкой.