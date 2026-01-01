Оповещения от Киноафиши
Мунча Ташы. Тормыш тугел экият (Не жизнь, а сказка)
Мунча Ташы. Тормыш тугел экият (Не жизнь, а сказка)

6+
О концерте

Новая программа театра эстрады и юмора «Мунча ташы»

Легендарный театр эстрады и юмора «Мунча ташы» открывает свой 46-й концертный сезон! Новая концертная программа с оригинальным названием «Тормыш тугел экият» («Не жизнь, а сказка») сочетает традиционные приемы татарской и башкирской сатиры с новыми эстрадными элементами.

На концерте зрителей ждут короткие юмористические миниатюры на злободневные темы от самых известных и любимых артистов театра. Программа включает в себя неожиданные сюжетные повороты, лирические песни, весёлые танцы, монологи и юморески, обработанные сценическими приемами.

Присоединяйтесь к новым выпускам зажигательной программы «Мунча ташы»! Зарядитесь позитивом и отличным настроением на много дней вперёд.

В других городах
Апрель
15 апреля среда
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
от 1000 ₽

