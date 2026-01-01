Мунберри Джаз Фест 2026

Мунберри Джаз Фест: благотворительный фестиваль для особого детства

Четвертый благотворительный фестиваль-маркет, организованный Александром Водинским, вернётся в поддержку Интегративного джазового центра. Фестиваль продолжает традицию предыдущих мероприятий «Особое детство. Jazz» и заостряет внимание на проблемах взросления людей с особенностями развития.

Интегративный джазовый центр стал важным культурным пространством, сочетающим джаз и социальную интеграцию. Здесь проходят концерты, лекции, киноклубы и мастер-классы, посвященные джазу. Для детей с особенностями развития организуются музыкальные занятия и благотворительные бранчи для семей.

На празднике вы сможете приобрести уникальные дизайнерские изделия из интегративных мастерских, а ведущим фестиваля станет главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.

Сет-лист фестиваля

12:00 – 12:40. Трио Марка Гайдара – атмосферный кул-джаз, пост-боп и современные джазовые стандарты. Звучание трио без гармонического инструмента объединяет контрабас, саксофон и барабаны.

12:50 – 13:30. Квартет 7/11 – ведущие молодые музыканты из России, исполняющие прогрессивный авторский джаз. Квартет готовит оригинальные версии классики и треки для будущего альбома «Night On 1905».

13:40 – 14:10. Джаз-бэнд Павла Ершова – мэйнстрим гитарного джаза с мощным сетом из авторской музыки и аранжировок джазовых шедевров.

14:20 – 15:00. Мунберри Джем – уникальный бэнд, где профессионалы и непрофессионалы играют вместе. В репертуаре разнообразный инструментальный арсенал, включая стиральную доску и укулеле. Бэнд возглавляет Александр Водинский, который кроме музыки активно занимается социальным предпринимательством.

