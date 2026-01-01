О внутренней свободе, личных границах и безграничных возможностях, которыми человек обладает, но не всегда пользуется

Новосибирский театр кукол представляет уникальную интерпретацию классической повести Ивана Тургенева «Муму». Эта трогательная история о человеке и его преданном друге, рассказанная языком кукол, пробуждает глубокие чувства и поднимает вопросы, которые остаются актуальными во все времена: о верности, доброте и жестокости общества.

Особенности спектакля

Игра кукол : Удивительная пластика и выразительность кукол делают спектакль по-настоящему живым.

: Удивительная пластика и выразительность кукол делают спектакль по-настоящему живым. Эмоциональная глубина : Постановка затрагивает зрителей любого возраста, оставляя неизгладимое впечатление.

: Постановка затрагивает зрителей любого возраста, оставляя неизгладимое впечатление. Музыка и свет: Атмосфера спектакля усилена продуманным музыкальным сопровождением и оригинальным световым дизайном.

Для кого спектакль

Спектакль предназначен как для семейного просмотра, так и для всех ценителей классической литературы, которые хотят увидеть новую интерпретацию знаменитой повести.

Приходите в Новосибирский театр кукол, чтобы прикоснуться к истории, которая остается в сердце навсегда!