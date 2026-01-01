Новосибирский театр кукол представляет уникальную интерпретацию классической повести Ивана Тургенева «Муму». Эта трогательная история о человеке и его преданном друге, рассказанная языком кукол, пробуждает глубокие чувства и поднимает вопросы, которые остаются актуальными во все времена: о верности, доброте и жестокости общества.
Спектакль предназначен как для семейного просмотра, так и для всех ценителей классической литературы, которые хотят увидеть новую интерпретацию знаменитой повести.
Приходите в Новосибирский театр кукол, чтобы прикоснуться к истории, которая остается в сердце навсегда!