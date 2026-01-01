Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Муму

Спектакль Муму

Постановка
Новосибирский театр кукол 12+
Возраст 12+

О спектакле

О внутренней свободе, личных границах и безграничных возможностях, которыми человек обладает, но не всегда пользуется

Новосибирский театр кукол представляет уникальную интерпретацию классической повести Ивана Тургенева «Муму». Эта трогательная история о человеке и его преданном друге, рассказанная языком кукол, пробуждает глубокие чувства и поднимает вопросы, которые остаются актуальными во все времена: о верности, доброте и жестокости общества.

Особенности спектакля

  • Игра кукол: Удивительная пластика и выразительность кукол делают спектакль по-настоящему живым.
  • Эмоциональная глубина: Постановка затрагивает зрителей любого возраста, оставляя неизгладимое впечатление.
  • Музыка и свет: Атмосфера спектакля усилена продуманным музыкальным сопровождением и оригинальным световым дизайном.

Для кого спектакль

Спектакль предназначен как для семейного просмотра, так и для всех ценителей классической литературы, которые хотят увидеть новую интерпретацию знаменитой повести.

Приходите в Новосибирский театр кукол, чтобы прикоснуться к истории, которая остается в сердце навсегда!

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше