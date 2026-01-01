«Муму»: Отражение души в театральном центре «Энергия»

Театральный центр «Энергия» приглашает вас на спектакль, который заново открывает повесть И.С. Тургенева «Муму». Спектакль «Муму» предлагает зрителям не просто взгляд на историческую эпоху антикрепостничества, но и погружение в более глубокие раздумья о сущности русской души, её способности к самопожертвованию и важности выбора. Не ограничиваясь повествованием о трагедии Герасима и его барыни, постановка раскрывает широкий спектр жизненных ситуаций, отражающихся в каждом персонаже. Герасим, воплощение русского характера, демонстрирует не только трудолюбие и преданность, но и молчаливую силу духа.

Актерский состав

Студенты 4 курса Академии Драматического Театра и Кино мастерской А.М. Крикливого и И.В. Панькова предстанут перед вами, чтобы показать, как классический текст может зазвучать по-новому.

Приходите и увидите, как «Муму» становится зеркалом, в котором каждый найдёт отражение своей души. Зритель сам выберет, на чью сторону встать — Герасима или барыни, и это выбор будет говорить о многом.