Киноафиша Муму

Спектакль Муму

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль «Муму»: погружение в классику Тургенева

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует учащимся обратить внимание на спектакль, созданный по мотивам произведения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Это инсценировка основана на его рассказе «Муму», написанном в 1852 году.

Исторический контекст

Тургенев написал «Муму», вдохновленный реальными событиями, происходившими в московском доме его матери, Варвары Петровны Тургеневой. Интересно, что в течение первых двух лет после публикации это произведение осталось практически незаметным: никакое печатное издание России не отозвалось на него. Это «заговор молчания» был вызван цензурным циркуляром, который запрещал упоминание «Муму» в печати.

Образ Герасима

Известный писатель Иван Сергеевич Аксаков, оценивший рассказ еще в рукописном виде, выделил образ главного героя, Герасима. Он сказал: «В нём есть олицетворение русского народа, его страшной силы и непостижимой кротости, его удаления к себе и в себя, его молчания на все запросы, его нравственных, честных побуждений».

Этот спектакль — уникальная возможность погрузиться в мир русской литературы и осознать все глубины человеческой души через призму творчества Тургенева. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального события!

Ноябрь
23 ноября воскресенье
17:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а

