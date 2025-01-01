Меню
Муму
Билеты от 1000₽
Киноафиша Муму

Спектакль Муму

12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по Тургеневу в Театральном центре «На Страстном»

Театральный фестиваль «Школьная классика» с радостью рекомендует спектакль «Муму» к просмотру школьникам. Этот трогательный спектакль основан на произведении великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, написанном в 1852 году. Инсценировка позволяет зрителям погрузиться в мир чувств и мыслей, которые актуальны и сегодня.

История создания

Согласно исследователям, «Муму» была создана на основе реальных событий, происходивших в московском доме матери Тургенева, Варвары Петровны. Интересно, что в течение первых двух лет после публикации произведение не получило должной огласки: ни одно печатное издание России не отозвалось на него. Этот «заговор молчания» был связан с цензурным циркуляром, который запрещал «печатно упоминать «Муму» как произведение».

Глубина персонажей

Писатель Иван Сергеевич Аксаков, ознакомившись с «Муму» еще в рукописном виде, отметил особую значимость главного героя, Герасима. Он писал: «В нём есть олицетворение русского народа, его страшной силы и непостижимой кротости, его удаления к себе и в себя, его молчания на все запросы, его нравственных, честных побуждений».

Спектакль «Муму» — это не только произведение о любви и трагедии, но и глубокое отражение русской души, которое будет интересно как школьникам, так и взрослым зрителям. Не упустите возможность увидеть это важное произведение на сцене!

Режиссер
Юрий Пахомов
В ролях
Зоя Заречная
Вячеслав Шевченко
Павел Пьянов
Наталия Джакиенова
Александр Курилкин

Купить билет на спектакль Муму

Помощь с билетами
Ноябрь
23 ноября воскресенье
17:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽

Фотографии

