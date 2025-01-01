Спектакль «Муму»: Тишина и одиночество в большом городе

«Глухонемого Герасима привозят из деревни в Москву. Выросший на земле, он долго тосковал и с трудом привыкал к городской жизни. В мире глухонемого слышна только музыка — лирическая, веселая, трагическая, а иногда только звенящая тишина, разрываемая биением сердца и дыханием Герасима.»

Проблемы одиночества

В его мире слышен только «голос» Муму, собаки главного героя, такой же несчастной и одинокой, как её хозяин. Она единственная способна понять Герасима. После смерти Муму зрители, вместе с главным героем, перестают слышать музыку. Герасим остаётся один со своим горем в полной тишине. Это мир, где стираются границы общения и тишина порой оказывается громче крика.

Глубокие вопросы

Но про кого на самом деле эта история? Могла ли она закончиться по-другому? На эти вопросы вы сможете ответить после просмотра спектакля «Муму», режиссёр-постановщик — Евгений Зимин.

Не упустите возможность

«Муму» — это не просто история о глухонемом человеке и его любимой собаке. Это глубокая драма о человеческих чувствах, потере и понимании. Позвольте себе пережить эти эмоции вместе со зрителями.