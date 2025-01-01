Меню
Муму
Киноафиша Муму

Спектакль Муму

Постановка
Московский театр кукол. Камерная сцена 12+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Муму»: Путешествие в мир чувств и фантазий

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который расскажет о человечности, любви и наивности. Вдохновленный знаменитым рассказом Ивана Сергеевича Тургенева «Муму», наш спектакль представляет собой оригинальную интерпретацию классического произведения.

Новый взгляд на знакомую историю

Мы стремились сохранить завораживающий язык автора, в то же время привнося в постановку свой уникальный взгляд на развитие событий. Наш спектакль не является прямой иллюстрацией рассказа, а предлагает зрителю возможность пофантазировать о судьбах героев.

Для всех зрителей

Интересно, что спектакль будет интересен как тем, кто уже знаком с «Муму», так и тем, кто впервые открывает для себя это произведение. Мы уверены, что каждый зритель найдет в нашей интерпретации что-то близкое и волнующее.

Не упустите шанс

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир чувств. Ждем вас на нашем спектакле, который обещает оставить глубокий след в вашем сердце!

Фотографии

Муму Муму Муму Муму Муму
