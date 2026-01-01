Интерактивный спектакль для самых маленьких

В Музей-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова пройдет интерактивный кукольный спектакль «Муми-тролль и Звездочет». Зрителей ждет встреча с любознательным Муми-троллем, который отправляется на поиски приключений и раскрытия тайн муми-долины.

Во время своего путешествия он повстречает Звездочета и узнает о загадочной хвостатой комете. Вместе с ним всегда будет верный друг — Снусмумрик. Их маршрут пройдет через горы и моря, полные опасностей, неожиданных открытий и сюрпризов.

Гости спектакля не просто станут свидетелями захватывающих приключений, но и смогут сами участвовать в поисках Обсерватории и ученых-астрономов. Это представление придется по душе как любителям сказок, так и ценителям интерактивных форматов театрального искусства.