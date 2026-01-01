Спектакль Муми-тролль и Зимняя сказка

Музыкальный спектакль для детей в Доме Гоголя в Москве

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, посвященный волшебной зимней истории о Муми-тролле! По сюжету, зимой Муми-долина становится холодной, неподвижной и загадочной. На месте зелёных яблоневых деревьев теперь лежат сугробы, а ледяные просторы скрывают множество тайн. В это время года Муми-тролли впадают в зимнюю спячку и видят удивительные сны. Но в этом году Муми-тролль проснулся и не смог вернуться в объятия Морфея.

На протяжении всего спектакля зрители увидят, как Муми-тролль справляется с одиночеством в незнакомом зимнем мире и постепенно открывает для себя зимние развлечения. Он встретит новых друзей и познакомится с таинственными обитателями своей родины. Вместе они будут готовиться к встрече с загадочным гостем — Рождеством!

Информация о спектакле

Продолжительность спектакля составляет 60 минут без антракта. Дети до 3 лет могут пройти бесплатно, не занимая отдельного места.

Правила посещения

Чтобы каждый зритель смог насладиться атмосферой сказки, мы просим соблюдать несколько простых правил:

Пожалуйста, приходите за 15-20 минут до начала, чтобы успеть найти свои места и прочувствовать магию момента.

Если вы опоздали и спектакль уже начался, ваши забронированные места не сохраняются.

Не перемещайтесь по залу и не покидайте его во время представления, если не возникла острая необходимость.

Не забудьте отключить мобильные телефоны или перевести их в беззвучный режим. Мерцание экранов и неожиданные звонки могут отвлекать зрителей и артистов.

Соблюдайте тишину во время показа. Если разговоры будут мешать другим, сотрудники могут попросить вас покинуть зал.

Безопасность и поведение детей — в зоне ответственности сопровождающих взрослых. Дети младше 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Прямая трансляция и видеосъёмка спектакля без согласования запрещены, но вы можете делать фото и снимать короткие видео на смартфон.

Ожидаем вас на ярком и незабываемом спектакле о Муми-тролле!