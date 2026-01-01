Спектакль Муми-тролль и Зимняя сказка

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, посвященный волшебной зимней истории о Муми-тролле! По сюжету, зимой Муми-долина становится холодной, неподвижной и загадочной. На месте зелёных яблоневых деревьев теперь лежат сугробы, а ледяные просторы скрывают множество тайн. В это время года Муми-тролли впадают в зимнюю спячку и видят удивительные сны. Но в этом году Муми-тролль проснулся и не смог вернуться в объятия Морфея.
На протяжении всего спектакля зрители увидят, как Муми-тролль справляется с одиночеством в незнакомом зимнем мире и постепенно открывает для себя зимние развлечения. Он встретит новых друзей и познакомится с таинственными обитателями своей родины. Вместе они будут готовиться к встрече с загадочным гостем — Рождеством!
Продолжительность спектакля составляет 60 минут без антракта. Дети до 3 лет могут пройти бесплатно, не занимая отдельного места.
Чтобы каждый зритель смог насладиться атмосферой сказки, мы просим соблюдать несколько простых правил:
Ожидаем вас на ярком и незабываемом спектакле о Муми-тролле!