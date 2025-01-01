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Билеты от 3000₽
Киноафиша Муми-тролль и зимняя сказка

Спектакль Муми-тролль и зимняя сказка

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Зимние приключения Муми-тролля

Зимой Муми-долина преображается. Холод, неподвижность и загадочность окутывают её снежным покрывалом. Существенно меняется пейзаж: вместо цветущих яблонь теперь лишь белоснежные сугробы и лёд. Однако Муми-тролли, как и всегда, погружаются в зимнюю спячку, не подозревая о переменах.

В этом году произошло нечто удивительное: Муми-тролль проснулся и не смог снова заснуть. Это событие стало настоящей сенсацией с тех пор, как первый из муми-троллей укрылся под снежным покровом. Как же поведёт себя Муми-тролль в этом новом, загадочном мире зимы?

Зимние тайны и музыкальные акценты

На сцене развернётся удивительная история о том, как маленький Муми-тролль открыл для себя зиму, её таинственных обитателей и загадочного гостя Рождество. В спектакле прозвучат произведения таких композиторов, как Григ, Лист, Дебюсси, Сибелиус и Франк, что создаст уникальную атмосферу и дополнит визуальные образы.

Живопись песком на сцене

Герои знаменитых историй Туве Янссон оживут в ярких картинах, созданных из песка, прямо у вас на глазах. Это увлекательное представление не только погрузит зрителей в мир Муми-троллей, но и подарит незабываемые впечатления от зрелищного искусства.

Не упустите возможность стать частью этой зимней сказки, которая подарит вам тепло и радость в холодные дни!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 декабря
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
12:30 от 3000 ₽

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