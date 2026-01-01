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Муми-тролль и Рождество
Киноафиша Муми-тролль и Рождество

Спектакль Муми-тролль и Рождество

0+
Режиссер Петр Васильев
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний спектакль по мотивам сказок Туве Янссон

Как известно, Муми-тролли проводят зиму в спячке. Но однажды их семейство проснулось раньше срока и узнало, что в долине все жители готовятся к загадочному событию — Рождеству! Кто такой этот таинственный гость, почему ему нужно дарить подарки и наряжать ёлку? Может быть, он опасен, раз все вокруг так стараются не опоздать к его приходу?

Муми-тролли решают тоже подготовиться, хоть и не до конца понимают, что их ждёт. Но вскоре они открывают для себя волшебный мир Рождества — самого доброго и радостного праздника! Вместо тревог и страхов приходит веселье, а вместе с ним и Санта-Клаус, который, как выяснилось, приносит всем подарки.

Для кого

Спектакль по мотивам произведений Туве Янссон рекомендован для детей от 4 лет и их родителей. Эта добрая и весёлая история поможет погрузиться в атмосферу праздника, полную чудес и тёплых семейных традиций.

Фотографии

Муми-тролль и Рождество Муми-тролль и Рождество Муми-тролль и Рождество Муми-тролль и Рождество Муми-тролль и Рождество Муми-тролль и Рождество Муми-тролль и Рождество Муми-тролль и Рождество Муми-тролль и Рождество Муми-тролль и Рождество Муми-тролль и Рождество Муми-тролль и Рождество
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